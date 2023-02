Logran el primer lugar en Batalla de los libros

La Primaria Means, la Academia Preparatoria STEM2 y la Escuela de Profesiones de la Salud de Harlingen obtuvieron el primer lugar en la competencia a nivel distrito. La competencia Battle of the Books consiste en equipos que trabajan juntos para responder 72 preguntas de cuatro libros que leen. Todos los equipos en primer lugar avanzan a una competencia de la Region One con los distritos cercanos.