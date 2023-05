Amenaza ley empleo de cabras de pastoreo

WEST SACRAMENTO, California

Estos herbívoros voraces están muy solicitados actualmente para que se alimenten de la hierba y los arbustos silvestres que han proliferado por toda California tras un invierno de lluvias copiosas y nieve que ha acabado con la sequía.

"Es una fuente importante de combustible. Si no se controla, puede crecer muy alto y luego, cuando el verano seque todo, será el combustible perfecto para un incendio", sostiene Jason Poupolo, superintendente de parques de la ciudad de West Sacramento, mientras las cabras pastaban en una tarde reciente.

El pastoreo dirigido es parte de la estrategia de California para reducir el riesgo de incendios forestales, porque las cabras pueden comer una gran variedad de vegetación y pastar en terrenos escarpados y rocosos a los que es difícil acceder. Los patrocinadores de esta práctica alegan que las cabras son una alternativa ecológica a los herbicidas químicos o las máquinas trituradoras de malezas que generan ruido y contaminación.

Pero las nuevas regulaciones laborales estatales están encareciendo el pastoreo de cabras, y las empresas de este servicio dicen que las reglas amenazan con hacerlas quebrar. Los cambios podrían aumentar el salario mensual de los pastores de alrededor de 3,730 dólares a 14,000 dólares, según la California Farm Bureau (Asociación Agrícola de California).

SON BIEN PAGADOS

"Tenemos la responsabilidad como ciudadanos de garantizar que todos los trabajadores que trabajan en California sean tratados con dignidad y respeto, y eso incluye a estos cabreros", agrega González Fletcher, quien patrocinó el proyecto de ley de horas extra de los trabajadores agrícolas cuando ella era asambleísta estatal en representación de San Diego.

Arrowsmith da empleo a siete cabreros de Perú bajo el programa de visa H-2A para trabajadores agrícolas temporales. Asegura que se les pagan alrededor de 4,000 dólares al mes y que no tienen que pagar por comida, vivienda ni teléfono.

"No puedo pagar 14,000 dólares al mes a un empleado a partir del 1 de enero. Simplemente, no hay suficiente dinero. Las ciudades no pueden absorber ese tipo de costo", sostiene Arrowsmith. "Lo que está en juego para la ciudadanía es que su casa podría incendiarse porque no podremos mitigar los incendios".