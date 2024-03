Planea Elon Musk abrir nueva escuela en Texas

Nueva York

Una oferta de trabajo indica que Elon Musk podría estar planeando abrir una nueva escuela Ad Astra en Texas, reveló Business Insider.

Un anuncio para un puesto en la escuela dice que estará ubicada en un "antiguo rancho de caballos en unos cuarenta acres de la llanura de Texas" y que su apertura está programada para este verano.

Business Insider informó anteriormente que Musk planeaba lanzar una nueva escuela privada K-12 en el estado. También planea construir una universidad en Texas y ha donado alrededor de 100 millones de dólares al proyecto.

Musk cofundó su propia escuela sin fines de lucro llamada Ad Astra en 2014 con Josh Dahn. Si bien hubo informes de que la escuela había cerrado desde entonces, Dahn confirmó que existe y que ahora tiene su sede en la base estelar de SpaceX en Boca Chica, Texas.

Ad Astra parece estar asociándose con Xplor Education, una empresa que proporciona software para operadores de guarderías, para formar la nueva escuela Montessori, según el anuncio, que fue informado por primera vez por The New York Times. No está claro cuándo se publicó el anuncio.

El anuncio también dice que tendrá su sede en Bastrop, Texas, e incluirá educación primaria y primaria inferior.

La empresa de construcción de túneles de Musk, The Boring Company, tiene su sede en Bastrop, Texas, y Tesla tiene su sede en Austin. El puerto espacial de SpaceX, Starbase, también se encuentra en Texas.

Los estudiantes de la escuela podrían ser hijos de los empleados de Musk, como parece sugerir el anuncio.

Dice: "Mientras sus padres apoyan los avances que amplían el ámbito de las posibilidades humanas, sus hijos se convertirán en la próxima generación de innovadores de una manera que sólo el auténtico Montessori puede ofrecer".

El anuncio también incluye una foto de un edificio de un piso con garaje y camino de entrada rodeado de árboles. La escuela de Musk ha sido promocionada anteriormente como un beneficio de la compañía para los ejecutivos de SpaceX, dijeron dos ex ejecutivos a The Times.

Sin embargo, dijeron que era extremadamente difícil para los empleados lograr que admitieran a sus hijos. Según el informe, cinco de los 14 estudiantes de Ad Astra en su primer año eran hijos de Musk y operaba desde su casa en Bel Air.

Elon Musk y Xplor Education no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Business Insider.