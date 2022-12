Elaboran la hoja de ruta de cómo ganar

Envalentonados por los resultados de las elecciones de medio mandato de noviembre pasado, los partidarios del derecho al aborto en Estados Unidos afirman que se están preparando para dar aún mayores peleas en las legislaturas estatales y en las próximas e importantes elecciones, incluidas las contiendas para el Congreso y la presidencia en 2024.

Las recientes victorias del voto por el derecho al aborto y de los candidatos que apoyan el aborto les proporcionaron una hoja de ruta sobre cómo ganar futuros combates, dicen los demócratas y los líderes de varias organizaciones.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de eliminar este verano el derecho constitucional al aborto hizo que se movilizaran y reunieran mujeres de diferentes razas, edades e ideologías, formando coaliciones más diversas y grandes.

Las elecciones de noviembre también cambiaron la forma en que la gente habla sobre el aborto, dicen. Visto desde hace mucho tiempo como un tema que polariza, se aconsejó a los demócratas que se alejaran de él, pero ahora no sólo se considera un asunto fundamental que debe ser abordado, sino uno que les ayudará a ganar.

"Llegamos muy, muy lejos, pero podríamos hacer mucho más y tendremos que trabajar hacia eso para 2024", agregó.

Antes de las elecciones de noviembre, los escépticos —incluidos algunos dentro del Partido Demócrata— creían que el fallo de junio de la Corte Suprema que revocó el fallo Roe vs. Wade se había desvanecido como motivador para los votantes, superado por las preocupaciones sobre la inflación, la delincuencia o la impopularidad del presidente Joe Biden.

Sin embargo, en las primeras elecciones a nivel nacional desde el fallo, los votantes protegieron el derecho al aborto a través de su voto en cinco estados. Los demócratas tuvieron un resultado mejor de lo previsto, mantuvieron el control del Senado y ganaron en las contiendas para gobernador y otros cargos estatales importantes, y entre los mayores ganadores se encontraban los candidatos demócratas que hicieron de la preservación del derecho al aborto una pieza central en sus campañas.

VoteCast, una encuesta amplia del electorado en los comicios, encontró que 7 de cada 10 votantes dijeron que el fallo del Tribunal Superior sobre el derecho al aborto fue un factor importante en sus decisiones para sufragar. VoteCast también mostró que la decisión fue ampliamente impopular. Alrededor de 6 de cada 10 dijeron estar furiosos o insatisfechos por ella, y aproximadamente 6 de cada 10 afirmaron que favorecen una ley que garantice el acceso al aborto legal en todo el país.

"La elección mostró cuán motivador es esto para las personas y no creo que eso vaya a desaparecer pronto", recalcó Jen Klein, directora del Gender Policy Council (Consejo de Política de Género) del gobierno del presidente Joe Biden, sobre el derecho al aborto.

Una conclusión clave para los partidarios del derecho al aborto fue que a los votantes les preocupa más de un solo asunto y que votan con base en ello. Y para muchas mujeres, los derechos reproductivos son un asunto económico, agregan los activistas.

Los demócratas de la Cámara de Representantes —quienes perdieron la mayoría, pero retuvieron más escaños de los que se esperaban, con lo que le dieron al Partido Republicano una ventaja limitada—, mencionaron el aborto en un 51% de los anuncios de televisión y radio que emitió el Comité de Campañas Demócratas del Congreso (DCCC, por sus siglas en inglés) en sus distritos más competidos, según un memorando postelectoral del organismo. La economía, el extremismo y el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 también se mencionaron en los anuncios del DCCC, aunque con menos frecuencia.

"Hubo muchos escépticos, muchos expertos diciendo 'vamos a perder'. Dijeron que 'el aborto polariza, no hablen de ello, no va a movilizar a las mujeres'", recordó Amanda Brown Lierman, directora ejecutiva de Supermajority (Supermayoría) una organización progresista y multirracial que se formó después de la elección de Donald Trump en 2016, para organizar a las mujeres y que votaran. "No podrían haber estado más equivocados. Ahora tienes un electorado que se siente poderoso".