Tennessee ¡de fiesta!

The Red Hot Chili Peppers.

Tennessee, EU

El Festival de Música y Artes Bonnaroo está en marcha en Tennessee, y reúne a miles de aficionados en un campamento agrícola de 700 acres y una sala de conciertos para más de 150 presentaciones este fin de semana. Red Hot Chili Peppers, Post Malone y Pretty Lights se encuentran entre los que encabezan el extenso evento anual.

Los asistentes al concierto enfrentaban un fin de semana caluroso y soleado en los terrenos de Bonnaroo, a unos 97 kilómetros (60 millas) al sureste de Nashville. El festival anual de cuatro días, que comenzó el jueves, presenta música en vivo en más de 10 escenarios. Las presentaciones duran toda la noche y hasta primeras horas de la mañana, incluyendo amaneceres.

DE CARRERA LARGA

La actuación principal de The Red Hot Chili Peppers el sábado se prolongó hasta pasada la medianoche, en la que la banda tocó algunos de sus éxitos, comenzando con "Can´t Stop". El vocalista Anthony Kiedis, que portaba una bota ortopédica en el pie izquierdo y una rodillera en la pierna derecha, invitó al público a unirse a ellos para "una pequeña fiesta posterior" en un restaurante de la cadena Waffle House, reportó The Tennessean.

Otros artistas incluyen a Megan Thee Stallion, Cage The Elephant, Maggie Rogers, Melanie Martinez, Khruangbin, Fred again, Cigarettes After Sex, Jason Isbell y 400 Unit, Diplo y Carly Rae Jepsen.

Jon Batiste.

DOS DÉCADAS DE PERMANENCIA

Bonnaroo inició en una granja rural de Tennessee hace más de dos décadas. A lo largo de los años, ha presentado una alineación diversa, desde Elton John y Jay Z hasta Paul McCartney, DeadMau5 y Bruce Springsteen. También cuenta con un cine abierto las 24 horas, un club de comedia, un festival de la cerveza y obras de teatro.

La asistencia anual a Bonnaroo ronda las 80.000 personas. Algunas de las presentaciones de este año se transmitirán por Hulu.

Con índices de calor proyectados con al menos 30 grados Celsius (unos 100 Fahrenheit) paramédicos atendieron diversas condiciones relacionadas con el calor y algunos juerguistas armaron elaboradas combinaciones de toldos y tiendas de campaña para dar sombra; a otros les confiscaron su protector solar al entrar debido a las restricciones sobre botellas grandes y latas de aerosol.

¡HASTA EL AMANECER!

