Perfila Trump su candidatura

MANCHESTER, Nueva Hampshire

El ex Presidente Donald Trump ganó la elección primaria republicana en el estado de New Hampshire, perfilando una candidatura del partido para la elección presidencial de Estados Unidos, donde se medirá contra el actual Presidente Joe Biden.

Fue su segunda victoria consecutiva en su búsqueda de la nominación presidencial republicana para 2024. Ganó las asambleas electorales iniciales de Iowa por un margen del 30 por ciento.

La ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y única contrincante de Trump luego de que el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, se bajará de la contienda, no alcanzó los votos para aventajar al ex Mandatario.

Trump llevaba una ventaja sobre Haley por casi 20 puntos en las encuestas previas a la elección.

El resultado fue un revés para la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, quien invirtió mucho tiempo y recursos financieros en ganar el estado. Era la última aspirante de renombre en la contienda después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio fin a su precandidatura presidencial durante el fin de semana, lo que le permitió hacer campaña como única alternativa a Trump. Haley intensificó sus críticas al expresidente, cuestionando su agudeza mental y presentándose como una candidata unificadora que marcaría el comienzo de un cambio generacional.

Sus palabras no tuvieron suficiente eco entre los votantes. Trump puede presumir ahora de ser el primer precandidato presidencial republicano que gana las contiendas en Iowa y Nuevo Hampshire desde que ambos estados empezaron a encabezar el calendario electoral en 1976, un signo sorprendente de la rapidez con que los republicanos han cerrado filas para convertirlo en su candidato por tercera vez consecutiva.

Por su parte, el presidente Joe Biden ganó las primarias demócratas en el estado. Biden no figuraba en la papeleta, pero obtuvo la victoria gracias a que los votantes escribieron su nombre en las boletas.

Biden no está inhabilitado ni se ha cuestionado su elegibilidad, como ha ocurrido con Donald Trump en Colorado y Maine por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El presidente simplemente dejó pasar los plazos para inscribirse como consecuencia de una pugna del Partido Demócrata para que la votación de Nuevo Hampshire se retrasara en el calendario de las primarias.

PERMANECERÁ HALEY EN LUCHA

Nikki Haley no pudo aprovechar la tendencia política más moderada de Nueva Hampshire. Ahora, su camino para convertirse en la candidata del Partido Republicano es cada vez más estrecho. No participará en una contienda que otorgue delegados hasta las primarias de Carolina del Sur programadas para el 24 de febrero. Como exgobernadora del estado, espera que un sólido desempeño en la entidad pueda impulsarla hasta las primarias del Supermartes del 5 de marzo. Pero en un estado profundamente conservador donde Trump es sumamente popular, esas ambiciones podrían ser difíciles de lograr y una derrota en su estado natal podría resultar políticamente devastadora.

Haley prometió el martes por la noche que no abandonará la contienda y que seguirá adelante rumbo a Carolina del Sur.

"Nueva Hampshire es la primera de la nación; no es la última de la nación", señaló. "Esta contienda está lejos de terminar. Quedan decenas de estados por recorrer".

Alrededor de la mitad de los votantes en las primarias republicanas de Nueva Hampshire dijeron que están muy o algo preocupados de que Trump sea muy extremo para ganar las elecciones presidenciales, de acuerdo con AP VoteCast, una encuesta de los votantes del estado. Sólo un tercio dijo lo mismo sobre Haley.