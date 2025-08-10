Revelarán más registros de la masacre de Uvalde

HOUSTON, Texas.- Una larga batalla legal sobre la divulgación de grabaciones de audio y video y otros registros relacionados con la masacre ocurrida en mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, está llegando a su fin. Se prevé que el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde y el Condado de Uvalde hagan públicos esta semana los registros en disputa.

En 2022, organizaciones de medios, entre los que se encuentra The Associated Press, demandaron al distrito y al condado para la divulgación de sus registros relacionados con el tiroteo masivo en el que murieron 19 estudiantes y dos maestros. En julio, un tribunal de apelaciones de Texas confirmó el fallo de un tribunal inferior, según el cual los registros deben ser divulgados.

En agosto de 2024, la Ciudad de Uvalde publicó sus registros del tiroteo masivo, que incluyen devastadores videos y grabaciones de las comunicaciones de radio de la policía y llamadas al 911. La ciudad, de aproximadamente 15.000 habitantes, está a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de San Antonio.

En esa información se detalla la angustiosamente lenta respuesta de las fuerzas del orden, que ha sido ampliamente condenada. Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de enfrentar al tirador en un aula llena de niños y maestros muertos y heridos.

¿Qué registros se divulgarán?

Se espera que el distrito escolar divulgue registros de servicio policial y llamadas al 911, registros de evidencia relacionados con el tiroteo, grabaciones de cámaras corporales y de seguridad de la Escuela Primaria Robb, archivos estudiantiles del tirador, comunicaciones internas entre funcionarios del distrito, y resultados de auditorías de seguridad escolar.

También podría hacer públicos archivos de personal y otros registros relacionados con Pete Arredondo, el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde que fue despedido e imputado por su papel en la respuesta policial.