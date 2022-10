Desplome del algodón

La cosecha de algodón está a punto de comenzar en Texas High Plains, la región azotada por el viento que produce la mayor parte de la cosecha en el principal estado productor de algodón del país. Pero Barry Evans, como muchos otros, ya se alejó de más de 2 mil acres (809 hectáreas) de sus campos completamente secos.

"Simplemente no surgió. Casi no teníamos nada. Simplemente no estaba en las cartas este año", dijo Evans, un productor de algodón de tercera generación.

El calor extremo y la escasez de lluvias han dañado gravemente gran parte de la cosecha de algodón de este año en los EU, que produce alrededor del 35% de la cosecha mundial. El Departamento de Agricultura de EU pronosticó que más del 40 % de lo que los agricultores de EU plantaron en la primavera sería abandonado debido a la sequía.

En ninguna parte es esto más evidente que en el tramo llano y seco de Texas que se extiende unos 402 kilómetros (250 millas) desde Lubbock hasta el extremo del Panhandle de Texas que bordea Oklahoma.

Donde normalmente crecen plantas de algodón a la altura de la cintura, el paisaje ahora está definido por campos áridos y marrones. El USDA dice que es probable que los productores de algodón de Texas abandonen casi el 70% de sus plantaciones de primavera. Esa es la peor cosecha desde 2009, según Texas Farm Bureau.

Trabajadores hacen reparaciones mientras las desmotadoras permanecen inactivas.

ASEGURADOS

Las pérdidas en el algodón podrían costarle a Texas High Plains 1,200 millones de dólares después de que los agricultores reciban pagos federales de seguros de cosechas, estima Darren Hudson, director del Centro Internacional para la Competitividad Agrícola de la Universidad Tecnológica de Texas.

Eso deja fuera a otros que dependen del cultivo, como las desmotadoras de algodón y los almacenes. "Cada vez que tienes un mal año en el algodón, tiene un papel que desempeñar en la economía en general", dijo Hudson.

La región normalmente recibe alrededor de 46 a 51 centímetros (18 a 20 pulgadas) de lluvia por año, pero vio menos de 7 centímetros (3 pulgadas) de lluvia desde agosto de 2021 hasta el verano, ya que casi todo Texas se quemó bajo la sequía y las temperaturas abrasadoras. absorbió la humedad restante del suelo. El cambio climático está intensificando estos efectos.

"La humedad del subsuelo y la humedad de la capa superior del suelo ya era baja al principio, y empeoró cada vez más", dijo Graham Soley, economista agrícola del USDA.

En Texas, los años de mala sequía se recuerdan con cierta familiaridad. Evans y otros cultivadores de algodón dicen que el suelo estaba tan seco en abril y mayo, cuando se plantó el algodón, que la cosecha fue peor que en 2011, la última vez que una sequía casi tan severa azotó al estado.

"Si no tenemos ningún tipo de humedad invernal, el año que viene será muy difícil", dijo, y agregó que hay menos agua subterránea disponible en el área de High Plains que hace una década.

Gran parte del algodón que se cultiva en la región es de secano, pero algunos productores de algodón también utilizan aguas subterráneas. Incluso aquellos con campos de regadío esperan bajos rendimientos este año.

CALOR Y SEQUÍA

Katie Lewis, profesora de química y fertilidad del suelo en la Universidad Texas A&M en Lubbock, dijo que los eventos de calor extremo y sequía se están volviendo más intensos, pero no necesariamente más comunes.

Los suelos áridos y arenosos de la región y las altas tasas de pérdida de humedad por evaporación y plantas significan que la lluvia puede cambiar las condiciones del suelo para los agricultores con bastante rapidez, dijo Lewis. Entonces, si este invierno proporciona suficientes lluvias, la cosecha del próximo año podría ser muy diferente.

"Pero los patrones de los eventos climáticos se han vuelto tan esporádicos", agregó, "que es difícil definir lo normal".

Incluso si los rendimientos de los cultivos se recuperan, la recuperación general de la región de las pérdidas económicas podría llevar algunos años, en particular los pueblos pequeños que dependen especialmente del algodón. "Los malos años consecutivos realmente dañan las economías de las áreas rurales", dijo Hudson de Texas Tech.

Si bien la mayoría de los agricultores que enfrentan pérdidas ya han recibido pagos federales de seguros de cosechas, tales medidas de respaldo no existen para los operadores de desmotadoras de algodón que separan las semillas de las cápsulas cosechadas, los almacenes que almacenan fardos de algodón, los molinos que producen aceite de semilla de algodón o las empresas de camiones que transportan la cosecha.

Cápsula de algodón sin abrir lucha en un campo cerca de Plainvew.

MERMAS

Todd Straley, que administra una desmotadora de algodón en Plainview, Texas, dijo que su región ha experimentado cinco años de cosechas por debajo del promedio que han acelerado el cierre y la consolidación de las instalaciones cercanas.

Su ginebra normalmente produce alrededor de 100 mil pacas cada cosecha; este año, espera procesar 12 mil. Como resultado, Straley no necesita operar la instalación las 24 horas del día como lo haría normalmente durante los tres meses posteriores a la cosecha.

"Estamos viendo una cosecha tan corta", dijo Straley, "contraté a mis empleados para desmantelar diferentes ginebras que cerraron".

Si bien el cultivo de algodón en los EU ya no requiere mucha mano de obra, las desmotadoras de algodón, los almacenes y las fábricas de aceite dependen en gran medida de los trabajadores temporales, generalmente trabajadores migrantes. Straley dijo que necesitará alrededor de 18 trabajadores temporales y de tiempo completo, en comparación con los 50 en años cuando los agricultores no han abandonado los cultivos en niveles tan altos. Los agricultores optan por no cosechar cuando crece tan poco que no vale la pena el costo.

DESPLOME

Larry Black, que administra una cooperativa de desmotado en Roscoe, Texas, a unas 150 millas (241 kilómetros) de distancia, dijo que su instalación procesa algodón de 100 mil acres (40,469 hectáreas) de tierras agrícolas cercanas. El año pasado, la instalación procesó 86 mil pacas. Este año, espera alrededor de 4 mil.

"Es difícil para todos cuando no hacemos una cosecha", dijo Black. Él estima que las pérdidas de este año en la ginebra propiedad de los agricultores ascenderán a 1 millón de dólares, pero dijo que las ganancias de una fuerte cosecha en 2021 servirían como un amortiguador.

En la década de 1980, alrededor de 500 desmotadoras de algodón estaban operando en el estado, según Hudson. El año pasado, 185 estaban en el negocio, dijo la Asociación de Desmotadoras de Algodón de Texas.

La reducción se debe en parte a la consolidación y los cambios en la tecnología, dijo Hudson, "pero parte de eso también se debe al clima. Especialmente los más pequeños simplemente no pueden continuar abiertos y operando".

