Detienen a 14 personas por carreras de vehículos

Los corredores modifican sus autos, de tal manera, que ya no son legales en la calle.

WESLACO, Texas

El jefe de policía de Weslaco, Joel Rivera, anunció ayer la detención de catorce personas, entre ellos un menor de edad sospechosos de haber participado en una operación de carreras automovilísticas ilegales en las calles de la ciudad.

El Departamento de Policía no difundió las identidades de las arrestadas en el estacionamiento de un centro comercial en Westgate Drive y la calle lateral.

Según el jefe de policía, los 14 individuos fueron arrestados bajo cargos de conducción imprudente, carreras en una vía o carretera pública y conducta mortal.

"Esta es una acción de cumplimiento muy agresiva que tomaremos para frenar este problema", dijo Rivera.

Rivera dice que hay múltiples "grupos de reuniones en automóviles" en Weslaco y en todo el Valle que las autoridades están investigando.

Rivera dice que sus oficiales trabajaron con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y los agentes de la oficina del alguacil en estas operaciones encubiertas.

Las autoridades también emitieron 22 citaciones.

Las autoridades también están analizando las modificaciones que están haciendo los conductores en sus vehículos.

"Modifican sus autos de tal manera que ya no son legales en la calle", explicó Rivera. "Y si no son legales para circular, no pueden ser una carretera".

El gobernador Greg Abbott firmó previamente dos proyectos de ley que permiten a las autoridades confiscar los automóviles involucrados en tomas de posesión de las calles.

Rivera dijo que esa es una estrategia que usarán en su ofensiva.





"La ley estatal nos permite confiscar vehículos", dijo Rivera. "Así que, en el futuro, tomaremos medidas coercitivas periódicas para estos delitos".