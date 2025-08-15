Angustia y fracaso del tiroteo mortal escolar

AUSTIN, Texas.- S úplicas angustiadas de padres. Policías confundidos. La horrible escena que encontraron los equipos de emergencia al entrar a las aulas de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas.

Los registros recién publicados sobre la masacre de mayo de 2022, que incluyen cientos de páginas de archivos y horas de video de cámaras corporales, muestran con mayor detalle la angustia y los fracasos de uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos. Diecinueve niños y dos maestros fueron asesinados.

Los documentos ofrecen un retrato más profundo del adolescente armado y las acciones de cientos de agentes del orden que acudieron al campus rural del sur de Texas. Son el último lote de registros que las autoridades locales habían ocultado durante una batalla legal de años por el acceso público. Familiares de las víctimas se encontraban entre quienes presionaron por su divulgación.

Si bien las investigaciones estatales y federales de los últimos tres años han examinado exhaustivamente el tiroteo, estos registros ofrecen nuevas visiones del pánico y la indecisión de los agentes del orden mientras esperaban más de una hora para confrontar al tirador.

Se escucha a padres suplicando a la policía que detenga al pistolero.

La versión oficial de que la policía se apresuró a confrontar y matar a Salvador Ramos, el pistolero de 18 años, fue rápidamente desmentida por los padres que se encontraban afuera de la escuela rogando a los oficiales que entraran o que les permitieran llegar a sus hijos. Un audio publicado el martes detallaba su desesperación.

"¿En qué clase está?", se escucha a un padre preguntar en la cámara corporal de un agente. Otro se acerca y grita: "¡Vamos, hombre, mi hija está ahí!".

LAS SÚPLICAS CONTINUABAN

"O entras tú o entro yo, hermano", dice un padre, y segundos después añade: "¡Mis hijos están ahí, hermano... Por favor!".

Algunos agentes instaron a actuar con rapidez. Un agente, quien fue el primero en responder a los informes de que Ramos le disparó a su abuela momentos antes del ataque en la escuela, corrió al campus después de los primeros disparos. Mientras se ponía el chaleco antibalas, una voz dice: "Hay que hacer algo, ¡ya!".

Después de que algunos niños huyeran de la escuela y los agentes informaran del hallazgo de un rifle AR-15, se oye a un agente decir: "Tenemos que entrar, rápido".

Pasó otra hora antes de que las fuerzas del orden irrumpieran en el aula y mataran a Ramos.

DESCONCERTADOS, DESUBICADOS

El video muestra a los oficiales sin estar seguros de la ubicación del tirador.

Al principio, algunos oficiales no estaban seguros de dónde estaba Ramos, cómo podrían llegar hasta él y si los niños podrían estar atrapados o escondidos. Algunos intentaron encontrar una manera de entrar, pero también sabían que Ramos estaba fuertemente armado.

Agachado detrás del edificio escolar, evaluando un asalto al aula desde afuera, un oficial dice: "Simplemente no quiero estar arrastrándome y que él me esté mirando desde arriba".

Se puede escuchar al exjefe de policía escolar, Pete Arredondo, quien ha sido descrito como el comandante del incidente, gritarle a Ramos, pidiéndole que baje el arma. "Estos son niños inocentes. No queremos que nadie más salga lastimado. Por favor, háblame", pero no hay respuesta.

Una vez que la policía se dio cuenta de que había niños escondidos en otras aulas, se escucha a Arredondo decirles a los oficiales que lo rodeaban que quieren despejar esas aulas antes de irrumpir en el aula donde Ramos se encuentra atrincherado.

"No sabemos si hay niños ahí dentro", dice Arredondo. "Vamos a salvar las vidas de los demás".

¿QUÉ SIGUE?

La respuesta policial incluyó a agentes locales, estatales y federales, pero Arredondo y el ex oficial de policía del distrito escolar, Adrian Gonzales, son los únicos dos que enfrentan cargos criminales. Ambos enfrentan múltiples cargos de poner en peligro a un menor y abandonarlo, y se han declarado inocentes.

Arredondo ha dicho que se le ha culpado injustamente por los errores de ese día. La acusación contra Arredondo sostiene que no siguió a su tirador activo.

El entrenamiento y la toma de decisiones cruciales ralentizaron la respuesta policial mientras el pistolero buscaba víctimas.

El juicio está programado para octubre. El lunes, Gonzales solicitó que su juicio se trasladara fuera del condado de Uvalde, argumentando que no puede recibir un juicio justo en la comunidad.

HASTA SU MADRE TENÍA MIEDO

La madre del pistolero declaró a los agentes que le tenía miedo a su hijo meses antes del ataque.

Los registros policiales muestran que los agentes del sheriff fueron llamados por un altercado físico en casa de la madre de Ramos, Adriana Reyes, unos meses antes del ataque. Ella declaró a los agentes que él se enojó y pateó un módem inalámbrico después de que ella apagara el internet. Tuvo que sujetarlo para calmarlo, según un informe del incidente.

Ella declaró a los agentes que Ramos nunca la golpeó, pero anotaron en su informe: "La Sra. Reyes dijo que le tenía miedo a Salvador y quería ayuda". La abuela de Ramos lo llevó a su casa y los agentes no tomaron ninguna otra medida.

Ramos terminaría disparándole a su abuela antes de atacar la escuela. Ella sobrevivió.

Mientras tanto, los registros escolares mostraban un patrón de crecientes problemas que surgieron a una edad temprana.

Ramos fue descrito como un "pensador y estudiante motivado" en kínder, pero para la secundaria ya era suspendido o disciplinado por acoso e intimidación. Además, no cumplía con los estándares mínimos de las pruebas estatales.

En octubre de 2021, siete meses antes del tiroteo, Ramos se dio de baja de la preparatoria debido a "bajo rendimiento académico y falta de asistencia". Los registros mostraban que reprobó casi todas sus materias.