Destituyen a sus líderes Madres por la Libertad

NUEVA YORK, NY



El grupo Moms for Liberty (madres por la libertad) destituyó a dos dirigentes de la sección de Kentucky que posaron en fotos con miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys, en la más reciente polémica de la organización conservadora que dice defender "los derechos de los padres" en juntas escolares de todo el país.

Las dos mujeres, que habían dirigido las secciones locales de los condados de Boone y Campbell, cerca de Cincinnati, aparecieron en fotos con varios hombres vestidos con las prendas amarillas y negras de los Proud Boys, en un mitin celebrado el 4 de noviembre en Frankfort. Las fotos, publicadas en Facebook por otra participante, muestran a las mujeres sonrientes vestidas con ropa de Moms for Liberty, mientras una ayuda a sostener una bandera que dice "Proud Boys Apalaches de Kentucky"

Las presidentas de esas secciones fueron destituidas porque, de acuerdo con lo que publicó el capítulo nacional de Moms for Liberty en X el martes, "demostraron falta de capacidad de juicio y desalineación con nuestros valores fundamentales".

"Moms for Liberty no está de ninguna manera afiliada a los Proud Boys y no justifica ningún involucramiento con la organización. Repudiamos el odio y la violencia", siguió el grupo, diciendo también que no permitirá que "las acciones de unas pocas" definan al conjunto de sus integrantes.

Desde su fundación en 2021, Moms for Liberty ha ganado tanto popularidad como reacciones enérgicas ante sus esfuerzos para elegir a candidatos de derechas a los consejos escolares y para evitar que en las escuelas se mencionen temas relacionados con la identidad LGBTQ+ o la raza.

No es la primera vez que el grupo cae en polémica. Este año, una sección del grupo en Indiana se disculpó y condenó a Adolfo Hitler tras las críticas recibidas por utilizar una cita atribuida al líder nazi en su boletín inaugural.

La organización estadounidense de defensa de los derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC por sus siglas en inglés), señaló en junio a Moms for Liberty como grupo extremista y antigobierno, explicando que utiliza a los derechos de los padres de familia como pretexto para atacar la educación pública y volver las escuelas menos acogedoras para estudiantes LGBTQ+ y de minorías étnicas. Moms for Liberty rechaza esa etiqueta, argumentando que los esfuerzos del grupo por financiar y respaldar candidatos a consejos escolares demuestran que no es antigubernamental.

Los votantes prefirieron candidatos liberales y moderados que los conservadores en muchas elecciones de consejos escolares que tuvieron lugar la semana pasada en todo el país. Moms for Liberty dijo que cerca del 40% de los candidatos que respaldó ganaron.

El SPLC califica de manera más contundente a los Proud Boys, definiéndolo un grupo de odio por su promoción de ideas nacionalistas blancas, su implicación en actos violentos y su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.

Alrededor de 60 miembros de los ultraderechistas Proud Boys han sido acusados de delitos federales vinculados al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Más de la mitad de ellos se han declarado culpables o han sido condenados después de los juicios en Washington. Un jurado condenó en mayo al exlíder nacional de los Proud Boys, Enrique Tarrio, y a tres tenientes por cargos de conspiración sediciosa, por lo que los fiscales calificaron de complot para mantener al expresidente Donald Trump en la Casa Blanca después de que perdiera las elecciones de 2020 frente a Joe Biden. Tarrio fue condenado a 22 años de detención, la sentencia más larga para un caso del 6 de enero.

Tarrio no estaba en Washington ese día, pero los fiscales dijeron que orquestó el ataque desde lejos. Decenas de miembros de los Proud Boys se unieron a la turba que invadió el Capitolio e interrumpió la sesión conjunta del Congreso convocada para certificar la victoria electoral de Biden.

UN GESTO... ¿INOFENSIVO?

En las fotos publicadas en Facebook, la expresidenta de Moms for Liberty del condado de Boone se une a otras personas que enseñan el gesto de "OK": tres dedos levantados y el índice unido al pulgar para formar un círculo.

De acuerdo con al Liga Antidifamación ese gesto puede ser inofensivo, aunque algunas personas lo han utilizado como símbolo del supremacismo blanco o del movimiento Three Percenter, un ala del movimiento miliciano antigubernamental.

Moms for Liberty dijo que "seguiremos nuestras políticas y procedimientos actuales" para seleccionar nuevas dirigentes de secciones, y no respondió a la pregunta de si las dos exdirigentes serán expulsadas de la organización o si se les permitirá permanecer como miembros de base. Sus nombres e información de contacto se eliminaron de las páginas web de las secciones.

La expresidenta del condado de Campbell declinó hacer comentarios en una llamada telefónica con The Associated Press, y la expresidenta del condado de Boone no respondió a una consulta por correo electrónico.