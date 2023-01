Crece desecho nuclear

Albuquerque, NM.

La posible prohibición del estado superó su primer obstáculo legislativo esta semana con la aprobación de un comité clave. Los partidarios reconocen que el proyecto de ley tiene un largo camino por recorrer, pero cuenta con el respaldo de la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham.

El senador estatal Jeff Steinborn, patrocinador del proyecto de ley, dijo que el impulso contra Nuevo México para que se convierta en un basurero permanente para los desechos nucleares de la nación, incluido el combustible gastado de las plantas de energía comerciales, está creciendo.

Steinborn dijo que el consentimiento debería ser obligatorio y que el gobierno federal debería proporcionar a los estados un incentivo financiero significativo que refleje los riesgos asociados con la gestión de materiales radiactivos.

Dijo que la voluntad del estado de Nuevo México de considerar el almacenamiento de combustible gastado dependerá de la capacidad del gobierno federal para identificar y financiar una solución permanente.

"Solo necesitan cambiar su enfoque en lugar de simplemente empujarlo por la garganta del estado sin ninguna garantía", dijo.

CASO TEXANO

Nuevo México y el vecino Texas han demandado en un tribunal federal por dos instalaciones de almacenamiento provisional multimillonarias propuestas, una en el sureste de Nuevo México y la otra en el condado de Andrews, Texas.

"A Nuevo México no se le ha ofrecido nada con este acuerdo", dijo Steinborn. "E incluso si lo hubiéramos hecho, no creo que ninguna cantidad de dinero me convenza de que es lo correcto", dijo.

La Comisión Reguladora Nuclear de EU aprobó una licencia para una instalación en el oeste de Texas en 2021, y la agencia planea tomar una decisión final a principios de marzo sobre si otorgar una licencia para el complejo de almacenamiento planificado en Nuevo México. Los dos sitios estarían a unos 64 kilómetros (40 millas) de distancia.

Los grupos de vigilancia ambiental y nuclear han presentado sus propias demandas, pero un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EU para el Distrito de Columbia desestimó el miércoles todas las objeciones que se oponen al proyecto de Texas.

Los tribunales federales de apelaciones en otros lugares aún tienen que pronunciarse sobre los reclamos del estado de Texas, que se centran en si los reguladores nucleares federales tienen autoridad para otorgar licencias a una instalación de este tipo, o en los reclamos de Nuevo México de que los reguladores no hicieron lo suficiente para examinar los planes de Holtec International.

GUERRA FRÍA

La compañía con sede en Nueva Jersey está buscando una licencia de 40 años para construir lo que ha descrito como un complejo de última generación cerca de Carlsbad, que ya alberga el único depósito subterráneo del gobierno federal para los desechos generados durante la Guerra Fría, por décadas de investigación nuclear y fabricación de bombas.

Ed Mayer, director del programa de la instalación planificada, les dijo a los legisladores estatales durante una audiencia a principios de esta semana que Holtec tiene un historial de seguridad intachable y que la probabilidad de que ocurra un accidente grave mientras el combustible gastado se transporta en tren desde sitios alrededor de los EU sería 1 en 10 billones. Incluso entonces, dijo, no se liberaría ningún material radiológico porque los barriles que contienen el combustible son robustos.

Los funcionarios del sureste de Nuevo México testificaron que la construcción del complejo generaría empleos y diversificaría la economía de la región, que ahora está impulsada por el desarrollo de petróleo y gas que se extiende por la Cuenca Pérmica.

SU TRASLADO

Los comisionados de los dos condados más poblados de Nuevo México, Bernalillo y Doña Ana, adoptaron resoluciones esta semana que se oponen al transporte de combustible gastado a través de los límites del condado y la construcción de una instalación de almacenamiento provisional en el estado.

Si bien no necesariamente se opone a la energía nuclear, el comisionado del condado de Bernalillo, Walt Benson, dijo que "el nivel de riesgo es demasiado alto y hay una falta de información en términos de contener ese riesgo".

Desde la planta nuclear clausurada cerca de la playa de San Onofre en el sur de California hasta las plantas que han alimentado a las comunidades de la costa este, el combustible gastado se ha estado acumulando durante décadas y los funcionarios electos de esas comunidades quieren que se envíe a otros lugares.

CONSENTIMIENTO

El representante de los EU Mike Levin, un demócrata de California, se encuentra entre los que han buscado fondos federales para reiniciar el proceso basado en el consentimiento del Departamento de Energía de los EU para ubicar lugares donde el combustible sería bienvenido.

"Una de mis principales prioridades desde mi primer día en el cargo ha sido sacar los desechos nucleares de San Onofre de la región de la manera más rápida y segura posible", dijo Levin en septiembre.

Según el DOE, los reactores nucleares de todo el país producen más de 2 mil toneladas métricas de desechos radiactivos al año, y la mayor parte permanece en el sitio porque no hay otro lugar donde colocarlos.

El gobierno federal está pagando por albergar el combustible, y se espera que el costo alcance las decenas de miles de millones durante la próxima década, según una revisión realizada por auditores gubernamentales independientes.

Ilustración muestra una instalación de almacenamiento provisional para combustible nuclear.

Ofrecen dinero