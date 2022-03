Deporta ICE a México a un sospechoso de crimen

Agentes de la oficina de Detención y Deportación en Harlingen del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entregaron a un fugitivo que era buscado por homicidio en México.

Rafael Silverio Rojas Estefanía, de 26 años, fue llevado al límite internacional del Puente Lincoln/Juárez en Laredo, Texas, donde fue entregado a las autoridades mexicanas el jueves.

Rojas había sido expulsado de Estados Unidos en tres ocasiones anteriores.

El 29 de octubre de 2018, las autoridades de Guanajuato, México, emitieron una orden de arresto en su contra. Es buscado por homicidio.

Esta es la cuarta vez que Rojas Estefanía es expulsado de Estados Unidos.

La primera vez fue en julio de 2017, tras ser arrestado por la Patrulla Fronteriza. En el 2020, fue deportado en dos ocasiones más.

En 2021, el Departamento de Policía de Laredo arrestó a Rojas Estefanía en tres ocasiones por agresión.

No se dijo porqué en México no le han retenido o no ha sido juzgado si el caso de homicidio fue antes de los últimos tres arrestos en Texas.

A las autoridades les preocupa que haya cruzado de indocumentado varias veces y haya sido interceptado diversas ocasiones en la ciudad de Laredo, Texas.

