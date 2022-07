Denuncian abuso de otros ´polleros´

La demanda fue presentada en un tribunal federal en Maryland contra Cargill, Sanderson Farms y Wayne Farms, junto con la compañía consultora y especializada en datos conocida como Weber, Meng, Sahl and Co. Las empresas no han comentado al respecto.

En su demanda, el Departamento de Justicia alega que las compañías desde hace años se comparten información sobre los sueldos y prestaciones de los empleados, a fin de inhibir la competitividad en el mercado laboral, indicaron las fuentes.