Desestiman la denuncia de los aliados de Trump

TALLAHASSEE, Florida

El PAC MAGA Inc., que apoya a Trump, presentó la denuncia contra DeSantis en marzo y pidió a la comisión que investigara al gobernador por presuntamente aprovechar su cargo para enriquecer su perfil a nivel nacional.

El panel de ética, que es nombrado por DeSantis y los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado del estado, ambos aliados del gobernador, no encontró ninguna base legal para las acusaciones de la queja.

"No hay ninguna razón inherente por la que el demandado, como gobernador, no pueda viajar fuera del estado, y la queja no proporciona información adicional para establecer que dicho viaje crea un conflicto continuo o que ocurre con frecuencia entre sus intereses privados y el desempeño de sus funciones públicas o que impide el cumplimiento pleno y fiel de sus funciones públicas", dice la orden del presidente de la comisión de ética, Glen Gilzean.

Taylor Budowich, el director general de MAGA Inc, no estuvo de acuerdo con el fallo de la comisión, señalando que hay "muchas pruebas de que DeSantis está llevando a cabo una campaña ilegal en la sombra para presidente."