Demandan condenar implicados en complot

Adam Fox, Barry Croft Jr., Daniel Harris y Brandon Caserta están acusados de conspiración. Tres de los hombres también enfrentan cargos adicionales relacionados con armas.

“Estaban llenos de rabia”, dijo Kessler al jurado. “Estaban paranoicos porque sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y temían que los atraparan”.

Los cuatro hombres niegan cualquier plan para llevar a Whitmer a su casa de vacaciones, aunque estaban furiosos con el gobierno y con las restricciones que el gobernador impuso durante la pandemia de COVID-19.

Kessler destacó el testimonio de Ty Garbin , quien fue arrestado con el grupo pero rápidamente accedió a cooperar y se declaró culpable.

“El boogaloo es toda esta idea de iniciar una segunda guerra civil en los Estados Unidos. Eso es lo que unió a estos acusados”, dijo el fiscal.

Los hombres fueron arrestados en octubre de 2020 en medio de rumores de recaudar $4,000 para un explosivo que podría volar un puente y obstaculizar a la policía después de un secuestro, según las pruebas del juicio. Fox viajó dos veces al norte de Michigan para explorar el área.

Solo un acusado, Harris, eligió testificar en su propia defensa. Pero su negación de cualquier delito el jueves fue respondida por un contrainterrogatorio agresivo en el que los fiscales usaron sus propias palabras para mostrar su desprecio por Whitmer e incluso sugerencias sobre cómo matarla.

Los abogados defensores insisten en que estaban bajo el hechizo de informantes y agentes que los obligaron a decir y hacer cosas violentas y provocativas.

Harris respondió repetidamente “absolutamente no” cuando su abogado le preguntó si era parte de un complot. Su testimonio fue peligroso porque se expuso a numerosos desafíos por parte de los fiscales que habían estado ofreciendo pruebas contra el grupo durante días.

Harris y el fiscal federal adjunto Jonathan Roth a veces hablaban entre ellos. En un momento, Harris espetó: “Siguiente pregunta”.

“Todo el mundo puede reducirlo un poco”, dijo más tarde el juez federal de distrito Robert Jonker.

Roth confrontó a Harris con sus propios mensajes de chat sobre hacerse pasar por un repartidor de pizzas y matar a Whitmer en su puerta. Le recordó a Harris, un ex marine, que trabajó con explosivos mientras entrenaba con el grupo, especialmente en Luther, Michigan, en septiembre de 2020, aproximadamente un mes antes de su arresto.

Roth reprodujo una conversación de Croft hablando de milicias que derrocan gobiernos en varios estados y “rompen algunos huevos” si es necesario.

“Cuando este hombre le habla en un restaurante sobre matar gente, no se pone de pie y se va, ¿verdad, señor?” preguntó Roth. “Usted no dice: ‘Este grupo no es para mí’, ¿verdad, señor?”

“No”, respondió Harris.

Según el gobierno, una “casa de tiro” que pretendía parecerse a la segunda casa de Whitmer fue una parte clave del fin de semana de entrenamiento de Luther. Harris admitió que trajo materiales, pero dijo que no la construyó pensando en su casa.

No participó en un viaje nocturno a Elk Rapids, Michigan, para explorar la casa de Whitmer y un puente durante ese mismo fin de semana. Harris dijo que había comprado $200 en cerveza barata y cigarrillos para poder regresar al campamento y “emborracharse” con otros.