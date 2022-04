Demanda gobernadora para garantizar abortos

La gobernadora Gretchen Whitmer demandó el jueves para proteger el derecho al aborto y le pidió a un tribunal de Michigan que reconozca el derecho al aborto en virtud de la constitución estatal y anule una prohibición de 176 años en el estado que podría entrar en vigencia si se anula el histórico fallo de Roe v. Wade.

La demanda preventiva que se presentó en el condado de Oakland contra los fiscales en 13 condados con una clínica de aborto, se produjo cuando la mayoría conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos considera permitir que los estados prohíban el aborto mucho antes en el embarazo y potencialmente anular la derecha.

Planned Parenthood de Michigan y su director médico presentaron una demanda similar en el Tribunal de Reclamaciones del estado para bloquear la aplicación de la ley de 1931, que data de una prohibición de 1846.

Whitmer, quien se postula para la reelección este año, solicitó que la Corte Suprema de Michigan tome rápidamente su caso en lugar de dejarlo pasar por los tribunales inferiores de primera instancia y de apelación. Una decisión favorable podría permitir que los abortos continúen en Michigan después de las reglas del tribunal superior federal.

"Era importante para nosotros tomar medidas ahora, para garantizar que las mujeres y los proveedores de todo el estado de Michigan supieran si los abortos seguirán estando disponibles en el estado porque afecta sus vidas y las prácticas de nuestros proveedores de atención médica.

Texas, Indiana y Mississippi tenían el porcentaje más alto de mujeres que no recibieron atención prenatal durante su primer trimestre. Wyoming, Texas y Utah tenían el porcentaje más alto de niños pobres de 18 años o menos que no tenían seguro médico.

Texas se insertó en el debate nacional sobre el aborto el año pasado con una ley inusual que deja la aplicación de la prohibición del aborto después de las seis semanas de embarazo a los civiles en lugar de a las autoridades estatales o locales, una ley que la Corte Suprema dejó en su lugar en gran medida.

LA VIOLENCIA, EL AGREGADO

Nuevo México, donde los demócratas anularon el año pasado una prohibición del aborto anterior a Roe, ocupa el tercer lugar en cuanto a la proporción de niños que viven en la pobreza y el porcentaje de mujeres embarazadas que experimentan violencia por parte de una pareja íntima. También se encuentra entre los estados con las tasas más altas de abuso y abandono de niños menores de 5 años, también llamado maltrato. Delaware ocupa el quinto lugar en cuanto al porcentaje de mujeres que no reciben atención prenatal temprana y se encuentra entre los estados con el porcentaje más alto de bebés con bajo peso al nacer. California se encuentra entre los cinco estados principales, entre Oklahoma y Arkansas, por la proporción de mujeres y niños que reciben cupones de alimentos.

Esos estados son generalmente atípicos. De manera abrumadora, los datos muestran muchos más desafíos para los niños y sus padres en los estados que han aprobado restricciones al aborto.

En respuesta a los hallazgos de AP, varios legisladores estatales conservadores dijeron que las mujeres pueden dar a sus recién nacidos en adopción y dijeron que apoyarían aumentos de fondos para programas de cuidado de crianza.

Otros en Oklahoma dicen que la tasa de natalidad adolescente, la cuarta más alta del país, probablemente aumentaría si la Corte Suprema anula Roe v. Wade y entra en vigor una "ley de activación" estatal que prohíbe la mayoría de los abortos. Más del 10 % de los 4424 abortos en Oklahoma en 2019 fueron para mujeres menores de 20 años, según las estadísticas estatales de salud más recientes.

Kathy Harms, quien tuvo su primer hijo a los 16 años, trabajaba en tiendas minoristas y de comida rápida para mantener a su familia y dijo que a veces tenía que elegir entre pagar las facturas de electricidad o gas.

"Tenemos que hacer malabarismos con cuál podemos arriesgarnos a que nos apaguen", dijo Harms, director ejecutivo de Teen emPower, un grupo de reducción de embarazos en adolescentes en Oklahoma. "Es un ciclo interminable de estrés y de preguntarse si alguna vez va a mejorar... todos los aspectos de la vida son más difíciles para las madres solteras".

"Creemos que una decisión de la corte podría muy bien afectar la forma en que las personas consideran ser madre o padre... que ciertas cosas podrían hacerse de manera diferente a como se hacen ahora", dijo Tony Lauinger, presidente de Oklahomans for Life.

ANSIEDAD Y PÁNICO

Maleeha Aziz, organizadora del Texas Equal Access Fund, tuvo un aborto cuando tenía 20 años después de que fallara el control de la natalidad. Ella era una inmigrante reciente de Pakistán y una estudiante universitaria que compartía un apartamento de una habitación y sabía que no podía permitirse el lujo de criar a un hijo económicamente.

Su experiencia más amplia también reflejó los riesgos para la salud inherentes a muchos embarazos. Tenía una condición llamada hiperémesis gravídica, que causa náuseas y vómitos persistentes y extremos.

"Yo era un vegetal. No podía moverme", dijo Aziz, quien más tarde tuvo una hija. "El embarazo no es una broma. Es lo más difícil por lo que el cuerpo de una persona jamás pasará".

Ahora ve pánico y ansiedad entre las personas que buscan abortos en Texas.

"No puedo creer que esta sea nuestra realidad", dijo.

Jazmin Arroyo, una madre soltera de 25 años de Kokomo, Indiana, tuvo que dejar de trabajar como recepcionista después del nacimiento de su primer hijo porque no podía pagar la guardería además del alquiler, el pago del automóvil y otros gastos.

Indiana tiene la segunda tasa más alta de mujeres (18 %) que no reciben atención prenatal durante el primer trimestre y tiene uno de los porcentajes más altos de niños pobres sin seguro, más del 9 %.

Las razones por las que las personas buscan abortos son complejas, pero las preocupaciones financieras suelen ser un factor importante, según una investigación de Diana Greene Foster, profesora de ciencias reproductivas en la Universidad de California en San Francisco.

Los niños nacidos de mujeres a las que se les negó un aborto y llevaron el embarazo a término tienen más probabilidades de vivir en un hogar donde no hay suficiente dinero para los gastos básicos, según descubrió su trabajo. Cuando las mujeres pueden abortar, a los hijos que tienen les va mejor.

"Así que hay un efecto claro sobre la pobreza, pero también hay un efecto sobre el desarrollo infantil", dijo Greene Foster.

En los estados con leyes de aborto estrictas, el desempeño en medidas como el acceso al seguro médico para personas de bajos ingresos está vinculado en parte a las realidades políticas: los líderes que han apoyado las restricciones al aborto durante décadas generalmente también han defendido los principios del gobierno pequeño y se han opuesto a medidas como Expansión de Medicaid, dijo la historiadora legal Mary Ziegler de la facultad de derecho de la Universidad Estatal de Florida.

"El movimiento pro-vida ha hecho sus huesos políticos al depender del Partido Republicano", dijo. "El Partido Republicano no ha estado a favor de expandir la red de seguridad social para niños pequeños y personas embarazadas, y el movimiento pro-vida, que de otro modo podría haber querido hacer eso, no está dispuesto a gastar capital político en eso porque su prioridad es el aborto, básicamente, y nada más allá".

En Texas, el senador estatal Nathan Johnson, un demócrata que ha presionado sin éxito para expandir Medicaid a más residentes de bajos ingresos en el estado, dijo que está alentado porque los legisladores recientemente extendieron esa cobertura para las nuevas madres y agregaron barandas para evitar que los niños elegibles pierdan cuidado de la salud. Pero dijo que se necesita hacer mucho más.

"Me canso de medidas muy importantes pero relativamente pequeñas como estas dos que son muy específicas y actúan como sustituto de una política estatal responsable general hacia la atención médica", dijo Johnson.

Texas en 2005 creó un programa llamado Alternativas al Aborto. Al igual que con grupos similares en otros estados, el programa financia consejería de embarazo, servicios de adopción y clases sobre habilidades para la vida, presupuesto y crianza de los hijos.

"Esta red de servicios sociales es realmente fundamental en nuestra mente para apoyar a las mujeres embarazadas y las familias que esperan en este momento", dijo John Seago, director legislativo de Texas Right to Life. "Pero también a medida que esperamos un Texas posterior a Roe, estos son los tipos de servicios sociales que tendrán una demanda aún mayor".

LA NIÑEZ EN PELIGRO

Si bien la adopción puede ser una alternativa, es costosa para las familias adoptivas y tiene una historia tensa a veces empañada por el racismo, dijo la Dra. Joia Crear-Perry, obstetra y ginecóloga que fundó y se desempeña como presidenta de National Birth Equity Collaborative. Los niños pueden terminar rezagados durante años en el sistema de crianza temporal, que tiene problemas en Texas.

Llevar bebés a término también presenta riesgos para la salud. En Texas, el 20 % de las mujeres no reciben atención prenatal en su primer trimestre, según los datos de evaluación del riesgo de embarazo recopilados por los CDC en 2016, el año más reciente del que se dispone de datos para el estado.

La falta de atención prenatal aumenta el riesgo de que la madre muera o dé a luz a un bebé con bajo peso al nacer. Las mujeres negras corren el mayor riesgo: tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas, dijo Oriaku Njoku, directora ejecutiva del grupo Access Reproductive Care-Southeast, que brinda asesoramiento sobre aborto y reproducción en siete estados del sur. Algunos carecen de seguro, otros viven en condados sin obstetras y ginecólogos.

"Nuestra gente merece algo mejor", dijo.

Michigan se encuentra entre los ocho estados con una prohibición del aborto no aplicada que se promulgó antes de que la decisión Roe de 1973 legalizara el aborto en todo el país. Los estados en ambos lados del tema del aborto han estado tomando una variedad de pasos para prepararse para que Roe sea erosionado o rescindido, incluida la tipificación como delito para realizar un aborto y la prohibición de acciones legales contra las personas que ayudan o reciben un aborto.

IGUALDAD DE PROTECCIÓN

Whitmer quiere que la Corte Suprema de Michigan declare un derecho constitucional estatal al aborto y anule la ley de 1931, que podría volver a entrar en vigor si Roe es anulada o debilitada. La demanda argumenta que la ley es inválida bajo el debido proceso y las cláusulas de igualdad de protección de la constitución estatal.

El tribunal superior estatal tiene cuatro jueces demócratas y tres republicanos.

Whitmer pidió que la corte intervenga en parte para evitar la inseguridad jurídica cuando la corte federal emita su fallo sobre la prohibición de los abortos en Mississippi después de las 15 semanas de embarazo. En caso de que se anule o reduzca Roe, escribió, "los proveedores de atención médica pueden sentirse obligados a restringir el acceso a los servicios de aborto para evitar posibles responsabilidades penales".

La denuncia dice que, si bien la Corte Suprema de Michigan en 1973 dictaminó que Roe limitaba el efecto de la prohibición estatal, el derecho al aborto se ha visto socavado durante 50 años de litigio en los tribunales federales. El tribunal superior del estado no ha dicho si la constitución estatal protege el derecho.

La demanda apunta a una "ambigüedad sustancial" sobre lo que prohíbe la prohibición estatal.

Whitmer fue criticada por grupos antiaborto. La presidenta de Right to Life of Michigan, Barbara Listing, calificó la demanda de "frívola".

"Si bien la legalidad del aborto depende de las estructuras democráticas, es lamentable que el poder judicial se utilice para tratar de invalidar una política de larga data aprobada por representantes electos y que la Legislatura no ha tocado durante casi un siglo desde entonces", dijo Rebecca. Mastee, un defensor de políticas en la Conferencia Católica de Michigan.

PROMETEN NO CUMPLIR LA LEY

El jueves, siete fiscales demócratas del condado que fueron nombrados en la demanda de Whitmer se comprometieron a no hacer cumplir la ley contra el aborto, como lo hizo anteriormente la fiscal general demócrata del estado, Dana Nessel.

"No podemos y no apoyaremos la criminalización de la libertad reproductiva o la creación de situaciones inseguras e insostenibles para los proveedores de atención médica y quienes buscan abortos en nuestras comunidades", dijeron los fiscales electos en los condados de Wayne, Oakland, Genesee, Washtenaw, Ingham, Kalamazoo y Marquette. "En cambio, continuaremos dedicando nuestros recursos limitados al enjuiciamiento de delitos graves y la búsqueda de justicia para todos".

Los otros seis fiscales electos que fueron demandados son republicanos.

Los estados con algunas de las leyes de aborto más estrictas del país también son algunos de los lugares más difíciles para tener y criar un hijo sano, especialmente para los pobres, según un análisis de datos federales realizado por The Associated Press.

Mississippi tiene la mayor proporción de niños que viven en la pobreza y bebés con bajo peso al nacer en el país, según datos de 2019 de la Oficina del Censo de EE. UU. y los Centros para el Control de Enfermedades, los últimos disponibles. Texas tiene la tasa más alta de mujeres que no reciben atención prenatal durante su primer trimestre y ocupa el segundo lugar en la proporción de niños pobres que no tienen seguro, según muestran los datos.