Condenan el lanzamiento del mega cohete Starship

BOCA CHICA, Texas

Rebekah Hinojosa, de Another Gulf Is Possible Collaborative, (Otro Golfo es posible en colaboración), una organización del Valle del Río Grande declaró después del lanzamiento que "He estado escuchando a mucha gente sentirse realmente desorientada y molesta".

Poco después del lanzamiento del sábado, Another Gulf is Possible Collaborative se unió a otras organizaciones sin fines de lucro del Valle para emitir una declaración conjunta condenando el lanzamiento.

"Queremos ver una economía que mantenga próspera nuestra vida silvestre y nuestras comunidades sanas y seguras", dijo Hinojosa, quien agregó que todo su departamento comenzó a temblar tras el lanzamiento del mega cohete Starship de SpaceX.





El lanzamiento se consideró un éxito ya que el propulsor pudo separarse del cohete.

Sin embargo, ese propulsor explotó antes de que el cohete Starship pudiera dar una vuelta completa alrededor de la Tierra y aterrizar cerca de Hawáii.

El vuelo del sábado fue el doble de largo que el inicial de Starship en abril de 2023. Esa prueba terminó con la explosión del cohete, unos cuatro minutos después de su lanzamiento.

Starship pudo separarse de sus propulsores durante el lanzamiento del sábado. Según Associated Press, los funcionarios de SpaceX dijeron que el sistema de autodestrucción de la nave la hizo estallar sobre el Golfo de México.

En un comunicado emitido después del vuelo, la Administración Federal de Aviación calificó la explosión como un "percance".

"Se produjo un percance durante el lanzamiento de SpaceX Starship OFT-2 desde Boca Chica, Texas, el sábado 18 de noviembre. La anomalía resultó en la pérdida del vehículo", afirmó la FAA en su comunicado. "No se han reportado heridos ni daños a la propiedad pública. La FAA supervisará la investigación de percances liderada por SpaceX para garantizar que SpaceX cumpla con su plan de investigación de percances aprobado por la FAA y otros requisitos reglamentarios".

La investigación del percance identificará las acciones correctivas que se tomarán para "evitar que vuelva a suceder", agregó la FAA.

Mientras el lanzamiento era celebrado por los espectadores en el parque Isla Blanca, varias organizaciones del Valle del Río Grande emitieron un comunicado conjunto condenando el lanzamiento.