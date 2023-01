Lone Star llena vacíos del gobierno de Biden

AUSTIN, Texas

El gobernador Greg Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Guardia Nacional de Texas continúan trabajando juntos para asegurar la frontera; detener el contrabando de drogas, armas y personas a Texas; y prevenir, detectar e interceptar el comportamiento delictivo transnacional entre los puertos de entrada.

Desde el lanzamiento de Operation Lone Star, el esfuerzo de varias agencias ha llevado a más de 340,000 detenciones de inmigrantes ilegales y más de 23,000 arrestos criminales, con más de 21,000 cargos por delitos graves reportados.

En la lucha contra el fentanilo, el DPS ha incautado más de 355 millones de dosis letales de fentanilo durante esta misión fronteriza.

Texas también ha transportado en autobús a más de 9100 migrantes a la capital de nuestra nación desde abril, más de 4900 migrantes a la ciudad de Nueva York desde el 5 de agosto, más de 1,500 migrantes a Chicago desde el 31 de agosto y más de 840 migrantes a Filadelfia desde el 15 de noviembre.

La Operación Lone Star continúa llenando los peligrosos vacíos dejados por la negativa de la Administración Biden a asegurar la frontera. Cada individuo que es aprehendido o arrestado y cada gramo de droga incautada habría llegado a las comunidades de todo Texas y la nación debido a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden.

Tras los informes noticiosos de que el presidente Joe Biden planea visitar la frontera sur por primera vez y en medio de la escalada de la crisis fronteriza, el gobernador Abbott se unió a Fox News para resaltar la falta de sinceridad y la insuficiencia del reciente anuncio fronterizo del presidente. El presidente Biden no ha proporcionado ninguna solución concreta para combatir los niveles récord de inmigración ilegal y actividad delictiva transnacional que cruza la frontera. El gobernador Abbott enfatizó cómo el presidente no solo no está haciendo cumplir las leyes de inmigración existentes, sino que también está violando abiertamente la ley federal existente, lo que está atrayendo a más personas a ingresar ilegalmente a nuestro país.