Desvío de fondos de muro fronterizo

Un empresario de Colorado fue declarado culpable de cargos de que él y otros desviaron cientos de miles de dólares de una colecta de fondos en línea para construir un muro en la frontera con México, a pesar de haber prometido a los donantes que cada centavo sería para erigirlo.

Timothy Shea se quedó impávido, mirando de frente, al ser declarado culpable en un tribunal federal de Manhattan de dos cargos de asociación delictuosa y uno de obstrucción de la justicia por un jurado que deliberó unas seis horas tras un nuevo juicio de una semana. No dijo nada cuando se le solicitaron sus comentarios mientras salía del edificio. La sentencia será emitida el 31 de enero.

Otro jurado llegó a un punto muerto en torno a los cargos en la primavera luego de que 11 jurados le escribieron una nota al juez para decirle que un jurado había acusado a los demás de ser parciales debido a sus posiciones políticas y sugirió que el juicio debería llevarse a cabo en el sur de Estados Unidos.

Shea, de Castle Rock, Colorado, fue acusado hace dos años junto con otras tres personas, incluido Steve Bannon, exalto asesor del entonces presidente Donald Trump. Bannon, que ahora está siendo enjuiciado en un tribunal estatal, fue indultado por Trump poco antes de que dejara el puesto el año pasado. Otras dos personas se han declarado culpables.

Con su veredicto, el jurado rechazó los argumentos del abogado de Shea, John Meringolo, de que los fiscales no habían logrado demostrar que hubo fraude en la promoción de la colecta de fondos "We Build The Wall" ("Nosotros construimos el muro"), la cual captó 25 millones de dólares en donativos de cientos de miles de personas de todo el país.

Durante sus argumentos finales el jueves, Meringolo alentó a los jurados a concluir que Nueva York era una sede inadecuada para el juicio.

Intentó convencerlos también de que su cliente tenía derecho a aceptar el reembolso de gastos extensos relacionados con el muro porque había hecho trabajo sustancial negociando con los propietarios de viviendas en cuyos terrenos se colocaría, y había proporcionado seguridad para su construcción. Sólo se erigieron algunos kilómetros de muro con ese dinero.