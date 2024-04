Se aviva el debate fronterizo: Volantes incitan a migrantes a votar

McALLEN, Texas.- Una organización humanitaria del noreste de México aseguró que no fue la responsable de crear los volantes que llaman a los migrantes a votar por el presidente estadounidense Joe Biden, los cuales aparecen en un video viral realizado desde el albergue del organismo y que desataron una tormenta de críticas de grupos conservadores.

Las acusaciones de que el Centro de Asistencia Matamoros alentaba a personas sin residencia legal en Estados Unidos a votar se difundieron ampliamente, después de que publicaciones en Internet mostraban los volantes escritos en español, en los que se les pedía a los migrantes que votaran ilegalmente por Biden una vez que llegaran a Estados Unidos.

Los volantes contenían el logotipo de la organización, pero se desconoce quién los creó o los publicó.

En los videos se puede ver estos panfletos pegados en las paredes de los baños portátiles del albergue, ubicado cerca de la frontera entre México y Texas.

Gaby Zavala, fundadora del Centro de Asistencia Matamoros, le dijo a The Associated Press que el organismo desconoce quién hizo los volantes y aseguró que su grupo "No alienta a los inmigrantes a empadronarse ni a sufragar en Texas".

El miércoles seguía sin conocerse el origen de estos volantes.

Contenían errores de gramática y ortografía, y parecían incluir párrafos idénticos a los del sitio web del organismo en su página en inglés, los cuales fueron traducidos al español por medio de un software .





PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS EN LAS ELECCIONES

En Estados Unidos, cuando una persona se registra para votar, confirma —bajo pena de perjurio— que son estadounidenses. Varios estados también cotejan dicho registro con bases de datos federales y estatales.