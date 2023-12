Retiran contaminantes de un terreno baldío

CHICAGO, Illinois

El diario Chicago Tribune publicó que la evaluación de casi 800 páginas realizada por Terracon Consultantes y dada a conocer el viernes por la noche afirmaba que se estaban eliminando altos niveles de mercurio y otras sustancias químicas del terreno de Brighton Park, donde los trabajadores ya habían empezado a construir esta semana las tiendas de campaña gigantes para los migrantes.

Un funcionario municipal dijo el sábado por la tarde a The Associated Press que tendría que presentar una solicitud de información pública para recibir una copia del informe. El documento se encuentra en el centro de la polémica sobre el proyecto, a pesar de las reiteradas promesas del alcalde Brandon Johnson de mantener informado al público, reportó The Tribune.

Los residentes de la zona han protestado contra el proyecto, alegando que no cumple los requisitos urbanísticos y que el suelo del emplazamiento, con un largo historial de uso industrial, es tóxico, pero la oficina del alcalde Johnson dijo a Tribune que estaba seguro de seguir adelante con el campamento, y mencionó la limpieza del suelo, así como el uso de una "barrera de ingeniería" a lo largo del sitio. "Con la retirada limitada del suelo y la colocación y mantenimiento de la barrera, el lugar es seguro para un uso residencial temporal", declaró la oficina de Johnson en un comunicado.

Más de 23.000 solicitantes de asilo han sido trasladados a Chicago desde Texas desde agosto del año pasado, según datos municipales. Otras ciudades gobernadas por demócratas se enfrentan a flujos similares, como Denver, Houston, Los Ángeles y Nueva York, que ha recibido a más de 120.000 solicitantes de asilo.

Las autoridades estatales reiteraron que no trasladará a los migrantes al refugio hasta que se considere seguro.