Donante republicano, acusado de tráfico sexual de menores

Anton "Tony" Lazzaro está acusado de siete cargos relacionados con "actos sexuales comerciales" con cinco menores de 15 y 16 años en 2020 cuando tenía 30 años. Su acusación desató una tormenta política que condujo a la caída de Jennifer Carnahan, como presidenta del Partido Republicano de Minnesota.

Su coacusada, Gisela Castro Medina, quien anteriormente dirigió el capítulo de College Republicans en la Universidad de St. Thomas, se declaró culpable de dos cargos el año pasado. Ella está cooperando con los fiscales y testificará en su contra. Se enfrenta a la sentencia en agosto.

Lazzaro niega las acusaciones de tráfico sexual. Dice que el gobierno lo atacó por razones políticas y por su riqueza.

"Lazzaro cree que está siendo atacado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus actividades políticas", dijo la portavoz Stacy Bettison en un comunicado a The Associated Press. "La aplicación inusual del estatuto federal de tráfico sexual a los hechos en el caso del Sr. Lazzaro respalda sus creencias. Él no está solo en su opinión de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está politizando los enjuiciamientos. Muchas otras personas, incluidos muchos miembros del Congreso y, más recientemente, el Comité Judicial del Senado , recientemente han planteado preocupaciones legítimas y creíbles de que el Fiscal General (Merrick) Garland está politizando el departamento al investigar agresivamente a los republicanos y activistas conservadores, como el Sr. Lazzaro".