De ´intento de golpe´ al caos

El panel ha revelado pruebas sorprendentes sobre la insurrección del Capitolio durante seis semanas de audiencias, presentando con vívidos detalles lo que el panel llama un "intento de golpe" de Trump mientras buscaba desesperadamente anular la elección de Joe Biden. Seleccionando material de más de 1,000 testigos, los legisladores han demostrado que los funcionarios dentro del gobierno lucharon contra los planes de Trump en todo momento, llamándolos "locos" y "desquiciados".

Desde testimonios asombrosos hasta videos impactantes y documentos nunca antes vistos, las revelaciones llegaron rápidamente durante las audiencias con un guión ajustado. Aquí están los momentos que se destacaron:

La primera audiencia, transmitida en horario de máxima audiencia y vista por más de 20 millones de espectadores, preparó el escenario para las próximas siete.

Estableció la conclusión a la que volvería el panel en cada audiencia: que Trump conspiró para anular su propia derrota, tomando medidas que desencadenaron la violenta insurrección en el Capitolio, cuando cientos de sus partidarios golpearon a la policía y rompieron ventanas y puertas para interrumpir la certificación de la victoria del presidente Joe Biden.

La oficial de policía del Capitolio, Caroline Edwards, una de los dos testigos en la primera audiencia, describió lo que vio afuera del Capitolio el 6 de enero como una "escena de guerra". Mientras algunos republicanos, incluido Trump, han tratado de minimizar la violencia de la insurrección, calificándola de "pacífica", Edwards recordó la brutalidad que experimentó en el frente. Sufrió una lesión traumática en la cabeza ese día cuando algunos de los primeros manifestantes atravesaron las frágiles barreras del portabicicletas que ella y otros oficiales intentaban sostener.

"No podía creer lo que veía", testificó Edwards. "Había oficiales en el suelo. Ya sabes, estaban sangrando. Estaban vomitando. ... Fue una carnicería. Fue un caos".

El comité ha utilizado fragmentos de su entrevista con el exfiscal general Bill Barr en casi todas las audiencias, mostrando al público una y otra vez sus declaraciones definitivas de que Biden no se robó las elecciones, y su descripción de la resistencia de Trump mientras le decía la verdad al presidente.

En la segunda audiencia, el panel mostró un clip de Barr recordando cómo le dijo a Trump en su cara que el Departamento de Justicia no había encontrado evidencia del fraude electoral generalizado que Trump afirmaba. Barr dijo que pensaba que Trump se había "desapegado de la realidad" si realmente creía en sus propias teorías y dijo que "nunca hubo indicios de interés en cuáles eran los hechos reales".

"Y mi opinión entonces y mi opinión ahora es que la elección no fue robada por fraude y no he visto nada desde la elección que me haga cambiar de opinión al respecto", dijo Barr.

Una pregunta que se hizo en las audiencias fue de qué hablaron Trump y el vicepresidente Mike Pence en una llamada telefónica la mañana del 6 de enero. La conversación se produjo después de que Trump presionó a su vicepresidente durante semanas para que tratara de objetar o retrasar de alguna manera mientras presidía. La certificación de Biden. Pence resistió con firmeza, y remató la derrota de Trump, y la suya propia, en las primeras horas del 7 de enero, después de que los manifestantes fueran desalojados del Capitolio.

Si bien solo Trump y Pence estuvieron en la llamada del 6 de enero, los asistentes de la Casa Blanca completaron algunos detalles en la tercera audiencia del comité al contar lo que escucharon decir a Trump al otro lado de la línea.

"Wimp es la palabra que recuerdo", dijo el exasesor de Trump, Nicholas Luna. "No eres lo suficientemente fuerte", recordó Keith Kellogg, asesor de seguridad nacional de Pence. "Se calentó" después de comenzar con un tono más tranquilo, dijo el abogado de la Casa Blanca, Eric Herschmann.

"Era un tono diferente al que le había escuchado antes con el vicepresidente", dijo Ivanka Trump.

Alentados por el tuit de Trump, después de que comenzó el ataque, de que Pence "no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho", los manifestantes en el Capitolio señalaron al vicepresidente. Muchos corearon "¡Cuelguen a Mike Pence!" mientras se movían por el edificio. Pence evacuó el Senado solo unos minutos antes de que se rompiera la cámara, y luego fue llevado a un lugar seguro cuando los alborotadores estaban a solo 40 pies de distancia.

Una exempleada electoral, Ruby Freeman, habla sobre cómo cambió su vida después de que Trump y sus aliados las pusieran a ella y a su hija en el centro de acusaciones de fraude electoral sin fundamento.

UNA FALSA VICTORIA

Greg Jacob, el abogado del presidente, testificó en la tercera audiencia y dijo que no sabía que eran tan cercanos.

Jacob dijo que los agentes del Servicio Secreto querían que abandonaran el edificio, pero Pence se negó a subir al automóvil. "El vicepresidente no quería correr ningún riesgo" de que el mundo lo viera salir del Capitolio, dijo Jacob.

En la cuarta audiencia del comité, los funcionarios estatales detallaron la extraordinaria presión que el presidente ejerció sobre ellos para revocar los resultados legítimos y certificados de sus estados. Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, le dijo al comité cómo Trump le pidió directamente que nombrara electores suplentes afirmando falsamente que había ganado el estado de Arizona y no Biden.

Bowers detalló llamadas adicionales con el abogado de Trump, Rudy Giuliani. "No lo haré", le dijo Bowers, y agregó: "Me estás pidiendo que haga algo en contra de mi juramento, y no romperé mi juramento".