Lidera El Paso cruce de migrantes

En once meses del año fiscal de 2023, el Sector El Paso rebasó ya con un 50 por ciento los 258 mil 814 ingresos de 2022.

EL PASO, Texas

Esta ciudad fronteriza hermanada con Ciudad Juárez de México, escaló el primer lugar en detenciones de inmigrantes, según reporte de la Patrulla Fronteriza.

El Paso es el sector de todo el límite de Estados Unidos con México en el que la Patrulla Fronteriza contabilizó, a punto de concluir el presente año fiscal, la mayor cantidad de "encuentros" con personas cruzando a ese país de manera no autorizada, con

Las cifras de aprehensiones en las diferentes regiones de la frontera fueron difundidas por la corporación en medio del más reciente pico de arribo de personas a Juárez con el fin de ingresar a Estados Unidos a través del muro.

Aun sin contar estos ingresos de septiembre, de más de mil diarios en promedio, los datos oficiales indican que, en once meses del año fiscal de 2023, el Sector El Paso rebasó ya con un 50 por ciento los 258 mil 814 ingresos de 2022; aumento que es, además, el más alto de los nueve sectores en los que la Patrulla divide su colindancia con México.

En segundo lugar por número de "encuentros" aparece el Sector Del Río –en Texas, frente a Ciudad Acuña, Coahuila– con 347 mil 572 casos, seguido del de Tucson, con 322 mil 630, y el Sector Valle del Río Grande, en el extremo Este de Texas y que en 2022 registró la mayor cantidad de intentos de cruces –con 440 mil 451– pero que en lo que va de este año bajó a 292 mil 576.

Los datos mensuales muestran que las cifras en el Sector El Paso se acumularon sobre todo entre octubre y abril pasados, cuando presentó las cantidades más altas de arrestos de los nueve sectores y que, en diciembre, alcanzaron los 55 mil 769 casos. En mayo, sin embargo, la cifra bajó a 26 mil 172 y hasta 13 mil 230 en junio.

En julio se presentó un repunte –con más de 16 mil personas encontradas por la Patrulla Fronteriza– que se agudizó en agosto, con 25 mil 236, o un promedio de 814 "encuentros diarios", según la publicación de El Diario de El Paso.

Hasta el 21 de septiembre, agrega la información preliminar de esta agencia norteamericana, el promedio en el Sector El Paso se ubicó en mil 71 diarios, incluyendo los de cientos que han llegado a Juárez a bordo del tren con dirección a la puerta 36 del muro fronterizo, en la parte Este de la mancha urbana.

"El Sector El Paso ha registrado un aumento de migrantes que buscan asilo en las puertas fronterizas cerca de la autopista César Chávez, compuestos por hombres adultos solteros y unidades familiares, principalmente de Venezuela", indicó el jueves la información entregada por Fidel Baca, agente de comunicación de la corporación.





Las cifras difundidas agregan que en el Sector San Diego se contabilizaron 204 mil 334 aprehensiones entre octubre y agosto; 168 mil 268 en el de Yuma; con menos de 50 mil, el Sector El Centro, así como los de Laredo y Big Bend, para un total de 1.8 millones.

PELIGRO DE CRUCE MASIVO

Si el Congreso Federal no se pone de acuerdo a más tardar este viernes, el gobierno federal sufrirá un "apagón" presupuestal que puede traer graves consecuencias en la frontera ante el peligro inminente de un cruce masivo de migrantes por la falta de fondos para pagar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

El congresista Henry Cuéllar advirtió que es una situación muy preocupante.

Resaltó que la frontera está sumergida en una crisis por los miles de migrantes que están llegando para cruzar a Estados Unidos, en especial de Venezuela.

Tenemos el riesgo que los agentes de la Patrulla Fronteriza no trabajen porque no habrá dinero para pagarles, tendrían que hacerlo gratis pero si no lo hacen se corre el riesgo que los migrantes aprovechen para cruzar de manera masiva

Indicó que una vez que ingresen a territorio de Estados Unidos será muy difícil regresarlos, en especial a los de Venezuela, porque no hay acuerdos con ese país.

Por eso pido a los congresistas republicanos que ayuden para que no cerrar el gobierno, no podemos correr estos riesgos en este momento, sería muy peligroso.