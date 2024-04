Relacionan crímenes con los inmigrantes

GRAND RAPIDS, Michigan.- El expresidente Donald Trump dijo el lunes al presentador radiofónico conservador, Justin Barclay, de Michigan, que le gustaría que la familia de García asistiera a su evento, y le pidió a Barclay que se coordinara con ellos. Barclay dijo el martes a The Associated Press que no había tenido comunicación con la familia.

"Los medios convencionales son detestables por dedicar más tiempo a examinar minuciosamente las palabras del presidente Trump y a obsesionarse por su ´retórica´ que a escribir sobre los atroces crímenes cometidos por los inmigrantes ilegales de Joe Biden, como en el que murió Ruby Garcia", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, secretaria nacional de prensa de Trump.

"Siempre se ha tratado de los inmigrantes ilegales", dijo Mavi Graci a WOOD-TV. "Realmente nadie habla cuando los estadounidenses cometen crímenes horrendos, y causa cierta impresión el hecho de que él sólo habló de los ilegales. ¿Qué hay de los estadounidenses que cometen crímenes terribles como ese?"

Los republicanos de Michigan han tratado de relacionar la muerte de Garcia con otros delitos presuntamente cometidos por inmigrantes para hacer notar una tendencia preocupante. Trump mencionó el martes una serie de robos en casas del condado Oakland que, según las autoridades, fueron orquestados por "pandillas transnacionales", y también la muerte de Leah Marie Gómez, de 22 años.

Gómez fue asesinada en Grand Rapids el año pasado por el padre de su hija de un año, el mexicano Luis Bernal Sosa. Ella estaba sentada en su auto con su hija cuando Bernal Sosa le disparó varias veces, según la policía.

"Uno es tragedia, dos es tendencia. El occidente de Michigan no aceptará inmigrantes ilegales que nos hagan sentir inseguros en nuestra comunidad", dijo la semana pasada el presidente del Partido Republicano en Michigan, Pete Hoekstra.

Pero aunque los republicanos han puesto de relieve estos crímenes de alto perfil presuntamente cometidos por personas que están sin autorización en el país, las estadísticas más recientes del FBI revelan un continuo declive en los crímenes violentos en general en Estados Unidos, después de un incremento temporal durante la pandemia de COVID-19.

Muchos estudios han encontrado que es menos probable que los inmigrantes cometan crímenes violentos que los ciudadanos nativos. Uno de ellos, publicado por la Academia Nacional de Ciencias y basado en datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas de 2012 a 2018, reportó que los residentes nacidos en Estados Unidos tenían más del doble de posibilidades de ser arrestados por crímenes violentos que las personas que están sin autorización en el país.



El argumento de los demócratas

Los demócratas se han referido a una solución negociada bipartidista para reforzar la seguridad fronteriza, la cual Trump ayudó a descarrilar al informar a los republicanos de la Cámara de Representantes que se oponía a dicho acuerdo.

"Había una solución en la mesa, En realidad, fue el expresidente quien alentó a los republicanos a retirarse para no concretarla", dijo el lunes la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. "No tengo mucha tolerancia para puntos políticos cuando siguen poniendo en riesgo a nuestra economía y, hasta cierto grado, a nuestra gente, como vimos que ocurrió recientemente en Grand Rapids".