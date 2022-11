Recuento de crímenes masivos

CHESAPEAKE, Virginia

El tiroteo del martes por la noche también trajo recuerdos de otro ataque en un Walmart en 2019, cuando un hombre armado que atacó a mexicanos abrió fuego en una tienda en El Paso, Texas, y mató a 22 personas.

Una base de datos administrada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University que rastrea cada asesinato en masa en Estados Unidos desde 2006 define un asesinato en masa como al menos cuatro personas muertas, sin incluir al asesino.

Según la base de datos, más de una cuarta parte de los asesinatos en masa han ocurrido desde el 21 de octubre, en ocho estados y cobrando 51 vidas. Nueve de esos 11 incidentes fueron tiroteos.

En particular, la base de datos no incluye el tiroteo reciente en la Universidad de Virginia porque ese ataque no alcanzó el umbral de cuatro muertos, sin incluir al tirador.

El presidente Joe Biden tuiteó que él y la primera dama estaban de duelo por las familias de las víctimas. "Lloramos por aquellos que tendrán asientos vacíos en su mesa de Acción de Gracias debido a estos trágicos eventos; debemos tomar medidas más importantes".

Kimberly Shupe, madre del empleado de Walmart, Jalon Jones, dijo a los periodistas que su hijo de 24 años recibió un disparo en la espalda. Ella dijo que estaba en buenas condiciones y hablando el miércoles, después de que inicialmente lo colocaron en un ventilador.

Shupe dijo que se enteró del tiroteo por un amigo, quien fue a un centro de reunificación familiar para conocer el paradero de Jones.

"Si no contesta su teléfono, no responde mensajes de texto y hay un tiroteo en su trabajo, simplemente sumas dos y dos", dijo Shupe. "Fue un shock al principio, pero al final, seguí pensando, él va a estar bien".

Walmart dijo en un comunicado que estaba trabajando con las fuerzas del orden y "se centró en hacer todo lo posible para apoyar a nuestros asociados y sus familias".

Luego del tiroteo en El Paso, la compañía tomó la decisión en septiembre de 2019 de suspender las ventas de ciertos tipos de municiones y pidió que los clientes ya no porten armas de fuego abiertamente en las tiendas.

Dejó de vender municiones para pistolas y municiones para rifles de cañón corto, como el calibre .223 y el calibre 5.56 que se utilizan en armas de estilo militar.

Shyleana Sausedo-Day, de Portsmouth, Virginia, coloca flores cerca del lugar donde la noche anterior fue perpetrada una masacre a tiros en un Walmart.

La compañía dejó de vender pistolas a mediados de la década de 1990 en todos los estados excepto en Alaska, donde las ventas continuaron hasta 2019.

CAZADORES DEPENDEN DE WALMART

Los cambios marcaron una salida completa de ese negocio y permitieron que Walmart se concentrara únicamente en rifles de caza y municiones relacionadas.

Muchas de sus tiendas están en áreas rurales donde los cazadores dependen de Walmart para obtener su equipo.

El abuelo de Tyler, Richard Tate, dijo que dejó a su nieta en su turno de las 10 p. m., luego estacionó el auto y fue a comprar jabón para platos.

Cuando escuchó los disparos por primera vez, pensó que podrían ser globos estallando. Pero pronto vio huir a otros clientes y empleados, y él también corrió.

Tate llegó a su auto y llamó a su nieta.

"Me di cuenta de que estaba molesta", dijo. "Pero también me di cuenta de que estaba viva".