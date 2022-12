Endurecen control de tráfico

Austin, Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) alienta a todos a terminar el 2022 de manera segura mientras viajan y pasan tiempo con familiares y amigos en esta temporada navideña.

La Patrulla de Caminos de Texas llevará a cabo su campaña anual de control de tráfico de Navidad y Año Nuevo a partir del 23 de diciembre y estará en las carreteras buscando personas que estén conduciendo a alta velocidad, sin usar el cinturón de seguridad, conduciendo en estado de ebriedad o cometiendo otras infracciones de tráfico. Además, este año DPS les recuerda a todos que estén atentos a su entorno y que informen cualquier actividad sospechosa que puedan ver a través de iWatchTexas.

"Les deseamos a todos unas vacaciones seguras y felices", dijo el director de DPS, Steven McCraw. "Ya sea que se quede local para terminar el año o viaje, alentamos a todos a hacer de la seguridad su prioridad número uno siguiendo algunos consejos que ayudarán a que nuestras carreteras y celebraciones sean más seguras para todos".

La Patrulla de Carreteras de Texas aumentará el cumplimiento como parte de la Operación CARE (Effort de Reducción y Concientización sobre Choques), que se lleva a cabo en todo el país desde el 23 de diciembre hasta el 2 de enero.

Durante los esfuerzos de cumplimiento de la Navidad y el Año Nuevo de 2021 del DPS, hubo más de 91,000 citaciones y advertencias emitidos. Esto incluyó 30,291 advertencias/citaciones por exceso de velocidad; 2.780 violaciones de cinturones de seguridad y asientos para niños; 1.881 citaciones por conducir sin seguro; y 456 citaciones y advertencias por infracciones Move Over, Slow Down.

DPS ofrece los siguientes consejos de seguridad para la próxima temporada navideña:

No bebas y manejes.

Haga planes alternativos si está consumiendo alcohol.

Move Over or Slow Down para vehículos de la policía, bomberos, EMS, Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y grúas detenidos al costado de la carretera con las luces de emergencia activadas.

Muestre la misma cortesía a los compañeros conductores que están detenidos al costado de la carretera. Abróchese el cinturón a todos en el vehículo, es la ley.

Disminuya la velocidad, especialmente con mal tiempo, tráfico denso, áreas desconocidas o zonas de construcción.

Elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles.

La ley de Texas prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos portátiles para leer, escribir o enviar un mensaje electrónico a menos que el vehículo esté detenido.

Si está utilizando un dispositivo de navegación o una aplicación, haga que un pasajero lo opere para que pueda mantener la vista en la carretera.

Mantenga el número de asistencia en la carretera de Texas almacenado en su teléfono. Marque el 1-800-525-5555 para cualquier tipo de asistencia. El número también se puede encontrar en el reverso de una licencia de conducir de Texas.

Conduzca a la defensiva, ya que los viajes de vacaciones pueden presentar desafíos adicionales. No conduzca fatigado: deje suficiente tiempo para llegar a su destino. En carreteras de varios carriles, use el carril izquierdo solo para rebasar.

No solo es cortés y evita obstaculizar el tráfico, la ley de Texas requiere que el tráfico más lento se mantenga a la derecha y use el carril izquierdo solo para rebasar (cuando esté señalizado). No corte delante de camiones grandes y trate de no frenar rápidamente delante de ellos.

No pueden maniobrar tan fácilmente como los vehículos de pasajeros y las camionetas.

Si puede conducirlo, límpielo: si está involucrado en un choque sin lesiones y su vehículo se puede mover, despeje los carriles de tráfico para minimizar el impacto del tráfico. Dejar vehículos en un carril de tráfico aumenta la congestión del tráfico y deja a los involucrados con un mayor riesgo de daño o un accidente secundario.

En algunas carreteras, si no mueve su vehículo cuando es seguro hacerlo, es ilegal. Revise su vehículo para asegurarse de que tenga el mantenimiento adecuado y siempre asegúrese de que su carga esté segura. Reporte los peligros en la carretera o cualquier cosa sospechosa a la agencia policial más cercana.

ALERTAN DE ILÍCITOS EN CARRETERAS

Recuerde, iWatchTexas no es para emergencias.

Si hay una emergencia llame al 911 inmediatamente. DPS también les pide a los viajeros que estén atentos a un posible tráfico de personas en esta temporada navideña.

Un aumento de personas en las carreteras y en los aeropuertos significa que hay una mayor oportunidad para que la comunidad detecte posibles actividades de trata de personas y las informe a las fuerzas del orden. ¡Esto puede salvar vidas! Si viaja, esté atento a las personas que lo rodean y tome nota de los siguientes indicadores de trata de personas:

La persona parece estar bajo el control de otra persona, ya sea físicamente (alguien más controla las posesiones de la persona, es decir, identificación, dinero, teléfono) o psicológicamente (poco o ningún contacto visual, incapaz de hablar por sí mismo o incapaz de tomar decisiones simples sin la aplicación).

ESTADÍSTICAS