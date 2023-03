Frustra CBP contrabando de dos menores de edad

HIDALGO, Texas

También arrestaron a una segunda mujer en el Puente Internacional Anzaldúas en un presunto incidente de contrabando de un menor indocumentado. "Nuestros oficiales de CBP frustraron estos presuntos intentos de contrabando de niños gracias a su experiencia y excelentes habilidades de entrevista", dijo Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas.

"Estas detenciones son testimonio de la noción de que la violación de la ley de inmigración no será tolerada, tendrá consecuencias legales tangibles y será procesada en la mayor medida permitida por la ley federal", agregó el funcionario aduanal.

El 21 de marzo de 2023, los oficiales de CBP asignados al Puente Internacional de Hidalgo se encontraron con una ciudadana estadounidense de 18 años que presentaba un certificado de nacimiento estadounidense para un menor de un año que viajaba con ella. Durante el examen, los oficiales descubrieron que la menor no estaba relacionada con ella y que el certificado de nacimiento, aunque legítimo, no pertenecía a la menor, quien no era ciudadano estadounidense y no poseía documentos de entrada válidos.

El 22 de marzo de 2023, los agentes asignados al Puente Internacional Anzaldúas se encontraron con una conductora de vehículo ciudadana estadounidense de 19 años que presentó un certificado de nacimiento para una pasajera. Durante el examen, descubrieron que la mujer tenía 16 años y el certificado de nacimiento, aunque legítimo, no le pertenecía.

Los federales arrestaron a las mujeres por presunta violación de la ley de inmigración.