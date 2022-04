Consuelan a migrantes través de sacramentos

Luego lo carga unas pocas millas hasta Fort Bliss, una base militar en el desierto en las afueras de El Paso, donde ayuda a celebrar la misa para cientos de adolescentes migrantes recluidos en un gran refugio de carpas.

Ese refugio e instalaciones similares en el suroeste fueron establecidas por la administración de Biden y sus predecesores para hacer frente a las oleadas de menores que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México sin padres o tutores. Para los jóvenes fieles que sostienen, el clero y los voluntarios que visitan brindan consuelo y sanación a través de los sacramentos.

"Están orando con tanta devoción que puedes ver las lágrimas rodando por sus ojos", dice Guerra sobre los actos de fe de los adolescentes que presencia todos los domingos después de recibir la Comunión y arrodillarse ante una pequeña cruz. El domingo de Pascua, planea regalarles sus propias cruces en miniatura y galletas horneadas por monjas locales.

La mayoría de los domingos, el reverendo Rafael García, párroco de la parroquia del Sagrado Corazón, ubicada a cuatro cuadras de la frontera en el centro de El Paso, celebra misa allí, como lo ha hecho en diferentes albergues durante cinco años.

"Todos los que vamos, nos encontramos transformados", dice el sacerdote jesuita. "No todos vienen (a Misa), pero los que sí son gente de fe muy fuerte".

Repentina y a menudo trágicamente separados de sus países y de las familias que los criaron, "su única fuerza es la oración", dijo el reverendo José de la Cruz Longoria, párroco de cinco parroquias católicas en Pecos, Texas, que atiende a adolescentes en el albergue. allí. "Por eso el punto es mostrarles en la Misa que él es un Dios que ama y perdona".

En oraciones murmuradas en español e idiomas indígenas en altares improvisados, los niños en los refugios, la mayoría de ellos de 12 a 17 años de América Central, piden la ayuda de Dios para su viaje solitario e incierto y para los seres queridos que dejaron atrás.

"Rezan por sus amigos perdidos en el camino y para que sus familiares los acepten y los amen", dice Dominga Villegas, quien ayudó a organizar la Misa del Domingo de Ramos, con hojas de palma, para más de 200 adolescentes en el albergue de Pecos.

Desde octubre, la Patrulla Fronteriza ha encontrado un promedio de más de 11,000 menores no acompañados por mes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Algunos no tienen familia, pero muchos se están reuniendo con uno de los padres o son enviados con otros miembros de la familia en los Estados Unidos para escapar de la pobreza y la violencia.

Cuando los menores no acompañados son detenidos o se entregan a las autoridades estadounidenses después de cruzar la frontera sin autorización, son albergados en instalaciones administradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos hasta que el gobierno examina a un familiar o patrocinador para garantizar que puedan ser liberados de manera segura.

En las últimas tres administraciones estadounidenses, especialmente cuando el número de menores que cruzan la frontera aumenta repentinamente y se organizan apresuradamente refugios de admisión de emergencia como el de Fort Bliss , han estallado controversias sobre las condiciones y la duración de la estadía de los jóvenes en estas instalaciones, donde los medios de comunicación el acceso está estrictamente restringido.

Mientras esperan su liberación, muchos adolescentes luchan con remordimientos y baja autoestima, dijeron líderes religiosos a The AP. Están golpeados no solo por el trauma del que huyeron, sino por la culpa que sienten por huir, a veces sin despedirse de los amados familiares que los criaron, y por haber terminado en un lugar muy diferente de sus sueños, sin un camino claro. adelante.

"Todavía no tienen ningún gusto por el final del túnel. No pueden permitirse sentir que esto ya es una victoria y una bendición de Dios", dice Lissa Jiménez, psicóloga que realizó un retiro espiritual de un día en las instalaciones de Pecos en marzo.

LEEN ESCRITURAS Y SALMOS

"Tratamos de darles consuelo, asegurarles que Dios está con ellos. Que sus padres todavía los aman", dijo.

Muchos de los adolescentes que estaban activos en sus iglesias en casa se ofrecen como voluntarios para leer las Escrituras o cantar salmos. La música sacra ayuda a que los demás se sientan cómodos, dijo Roland Guerrero, quien ha traído su guitarra, micrófonos y partituras a Fort Bliss todos menos un par de domingos durante un año.

Sus esfuerzos por la justicia social y los derechos de los migrantes se extienden mucho más allá de este ministerio. El obispo Seitz, los sacerdotes jesuitas y muchos otros líderes religiosos también brindan refugio, alimentos y defensa en ambos lados de la frontera.

"Sé que lo que estoy haciendo es una tirita", dijo Guerrero sobre el culto musical un domingo durante la Cuaresma mientras se preparaba para conducir hasta el refugio. "Eso no lo denigra, porque en la fe no hay forma de saber qué está pasando dentro de un niño en particular".

Él lo compara con plantar semillas de esperanza, tal como en "Montaña", una canción favorita de los niños de albergues católicos y protestantes. Se basa en el versículo del Evangelio que la fe, incluso tan minúscula como una semilla de mostaza, es suficiente para mover montañas.

"Esa montaña se moverá", canta Guerrero, rasgueando su clásica guitarra acústica Gibson. "Los tengo dominados. Luego comienzan a bailar de nuevo".

RUEGAN A DIOS POR SU LIBERTAD

Entre los adolescentes que rezaban fervientemente en Fort Bliss durante las llegadas sin precedentes de niños no acompañados el año pasado estaba Elena, que entonces tenía 15 años.

Elena le dijo a The AP que durante semanas le pidió a Dios que la dejara salir del refugio lo antes posible. Luego, cuando otras niñas que también estaban detenidas se volvieron "inconsolables", oró para que fueran liberadas primero. A medida que pasaban los días, comenzó a preocuparse de que Dios pudiera estar "aburrido" por sus peticiones y oró pidiendo perdón.

Lo que la sostuvo durante dos meses antes de su liberación fue recibir los sacramentos, incluida la Comunión distribuida durante una misa celebrada por el obispo católico de El Paso, Mark Seitz.

"Cuando llegó, podías sentir como una paz, algo que te reconforta, algo que necesitas", recuerda Elena durante esta Semana Santa que está observando con familiares lejos de El Paso. "Dios estuvo con nosotros para soportar tantos días sin familia".

En el albergue, estaba tan agradecida por la Misa, a la que solía asistir con su madre en Guatemala, que le trenzó un brazalete de la amistad a Seitz, quien luce varios en su muñeca derecha.

"Tienen esta fe de que, en todo caso, se fortalecieron en su viaje", dijo Seitz sobre los cientos de adolescentes a los que ha ministrado desde la Pascua pasada en Fort Bliss.