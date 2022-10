Familias de pasajeros también son víctimas

Un juez federal dictaminó que los familiares de las personas que fallecieron en los accidentes de dos aviones Boeing 737 Max son víctimas de delitos según la ley federal y deberían haber sido informados sobre las negociaciones privadas sobre un acuerdo que libró a Boeing de un proceso penal.

El primer Max se estrelló en Indonesia en octubre de 2018, matando a 189, y otro se estrelló cinco meses después en Etiopía, matando a 157. Todos los aviones Max estuvieron en tierra en todo el mundo durante casi dos años.

Fueron autorizados a volar nuevamente después de que Boeing revisó un sistema de control de vuelo automatizado que se activó erróneamente en ambos accidentes.

El juez dijo que el próximo paso es decidir qué remedios deben obtener las familias por no haber sido informadas de las conversaciones con Boeing. El impacto total del fallo aún no está claro.

Algunos familiares están presionando para desechar el acuerdo del gobierno de enero de 2021 con Boeing, y han expresado su enojo porque nadie en la compañía ha sido considerado penalmente responsable.

Boeing —con sede en Arlington, Virginia— que engañó a los reguladores de seguridad que aprobaron el Max, acordó pagar 2 mil 500 millones de dólares, incluida una multa de 244 millones de dólares.

OPACIDAD

El Departamento de Justicia acordó no procesar a la empresa por conspiración para defraudar al gobierno, y al explicar porqué no les dijo a las familias sobre las negociaciones, argumentó que los familiares no son víctimas de delitos.

Naoise Connolly Ryan, cuyo esposo murió en el segundo accidente de Max, en Etiopía, dijo que Boeing es responsable de su muerte.

"Familias como la mía son las verdaderas víctimas de la mala conducta delictiva de Boeing, y nuestras opiniones deberían haber sido consideradas antes de que el gobierno les diera un trato favorable", dijo en un comunicado emitido por un abogado de las familias.

Argumento