Consigue fianza y arresto domiciliario

LAS VEGAS, Nevada

Un juez fijó el martes una fianza de 750.000 dólares para un exlíder pandillero del área de Los Ángeles, acusado de orquestar el asesinato de la leyenda del hip hop Tupac Shakur en 1996 y dijo que puede cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico antes de su juicio en junio.

Los abogados designados por la corte para Duane "Keffe D" Davis dijeron a The Associated Press después de la audiencia en Las Vegas que creen que puede pagar la fianza. Habían pedido una fianza de no más de 100.000 dólares.