Arrasa Covid con prisiones

CHOWCHILLA, California

Joseph Sena ha pasado casi la mitad de sus 27 años en prisión por homicidio involuntario. Durante casi el mismo tiempo se ha esforzado por convertirse en un mejor hombre que cuando llegó por primera vez.

Tomó cursos de escritura creativa, abordó sus adicciones y asistió a la escuela en prisión, con la esperanza de ser juzgado apto para la libertad condicional y listo para regresar a su hogar en Los Ángeles, si alguna vez lo liberan.

Pero cuando la pandemia de coronavirus golpeó arrasando las prisiones y matando a miles, interrumpió severamente o cerró los mismos programas que los presos necesitan más desesperadamente para prepararlos para una eventual liberación.

La consejería de trauma, la capacitación en carpintería, albañilería y barbería, y los cursos universitarios tardaron en adaptarse al aprendizaje pandémico. El aislamiento y la incertidumbre reemplazaron las salidas creativas y las terapias de salud mental durante meses.

Sena se deprimió y angustió. Comenzó a dudar de que sería conocido por otra cosa que no fuera quitarse la vida cuando tenía 15 años.

Recordó las palabras de un poema que le escribió al hombre por el que fue condenado por matar.

Sé que no estás aquí. Recordaré tu nombre. por ti viviré. Por nosotros, cambiaré".

Tenía miedo de que nunca tendría la oportunidad.

En una nación que encarcela a aproximadamente 2 millones de personas, una cantidad desproporcionada de negros e hispanos , la pandemia de COVID fue una pesadilla para las prisiones. El hacinamiento, la atención médica deficiente, la escasez de personal y el flujo y reflujo de la población carcelaria dejaron a la mayoría de los lugares sin preparación para manejar la propagación del virus altamente contagioso. Al menos 3181 reclusos y 311 miembros del personal penitenciario murieron por causas relacionadas con el virus hasta mediados de enero de este año, según un proyecto de seguimiento de COVID de la facultad de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

Los 10 sistemas penitenciarios estatales más grandes suspendieron o redujeron severamente las visitas en persona durante un promedio de 490 días antes de que se levantaran dichas restricciones, según la información y los registros obtenidos por The Associated Press. Eso significaba que no había visitas familiares ni voluntarios para dirigir los programas de rehabilitación.

En el peor de los casos, los presos dijeron que estuvieron encerrados en sus celdas durante semanas, y que sus actividades normales, como las llamadas telefónicas a sus seres queridos, quedaron a merced de los funcionarios penitenciarios. Y cuando las cosas parecían volver a la normalidad, solo un caso positivo de COVID en sus viviendas los enviaría nuevamente al aislamiento durante semanas.

Algunas prisiones ampliaron el aprendizaje por correspondencia por correo para los reclusos en GED o programas universitarios e introdujeron el aprendizaje a través de tabletas móviles donde pudieron.

Pero los presos dijeron que no era lo mismo que las clases presenciales.

"La gente no estaba preparada para esto", dijo Oscar Martínez, residente de la prisión estatal de Valley. "Creo que creó mucho trauma para las personas, además del trauma que ya tenían. La celda que tienes en tu mente, cuando comienzas a sofocarte allí, es como una jaula tras otra jaula tras jaula".

Una revisión exhaustiva de la educación en prisión realizada por RAND Corporation encontró que los presos que participan en cualquier tipo de cursos mientras están tras las rejas tienen hasta un 43 % menos de probabilidades de cometer más delitos y regresar a prisión.

"Es muy importante que las personas tengan esperanza y que nosotros, como sociedad, nos preocupemos por su dignidad humana y su potencial", dijo diZerega.

Los programas de educación y rehabilitación también pueden ayudar a la elegibilidad para la libertad condicional de un preso. Muchos comisionados de libertad condicional consideran obtener diplomas y certificaciones, junto con el historial de buen comportamiento de los presos.

"Sé que tengo que ir a una junta, frente a estos comisionados, y no quiero que estos comisionados digan: ´¿Entonces qué pasó en estos dos años?´", dijo Sena, quien a partir de este mes se convierte en elegible para libertad condicional en 2024.

Bobby González estacionó su automóvil en el lugar de visitantes de la prisión estatal de Valley y se sentó durante unos minutos para procesar emociones complejas. El hombre de 35 años salió en libertad condicional de la prisión en septiembre de 2019, después de cumplir 16 años de una sentencia de 25 a cadena perpetua por un asesinato relacionado con pandillas.

EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN

Es difícil exagerar el impacto positivo de la educación y la capacitación en habilidades en la rehabilitación de los prisioneros, dijo Margaret diZerega, quien dirige la iniciativa Unlocking Potential del Vera Institute of Justice, que se enfoca en expandir la universidad en la prisión.

Dado que el 90 % de las personas encarceladas en los EE. UU. regresarán a sus comunidades, el acceso de los presos a los programas de rehabilitación debería ser importante para todos, dijo.

"Sabemos por la investigación que este tipo de programas reducen las tasas de reincidencia. Mejoran la seguridad en las cárceles, hay menos incidentes violentos, lo que es positivo para el personal que trabaja en las cárceles y para las personas que viven en las cárceles", dijo diZerega.