Compara Trump a gobierno de Biden con la ´Gestapo´

ATLANTA , Georgia

Donald Trump dijo a los donantes republicanos, en su residencia en Florida este fin de semana, que el presidente Joe Biden está dirigiendo una "administración tipo Gestapo", el ejemplo más reciente del expresidente empleando el lenguaje de la Alemania nazi en su retórica de campaña.

Los comentarios del sábado en Mar-a-Lago fueron mencionados por personas que asistieron al evento y hablaron bajo la condición de mantener el anonimato.

El comentario de la "Gestapo", dijo una persona, se produjo cuando Trump renovó su denuncia de que la Casa Blanca de Biden está detrás de los múltiples procesos penales del virtual candidato republicano, incluido su juicio por fraude y sobornos en Nueva York y casos adicionales derivados de sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

La Gestapo fue la fuerza policial secreta del Tercer Reich que reprimió la oposición política en general y, específicamente, se centró en arrestar a los judíos durante el Holocausto.

El gobernador de Dakota del Norte, el republicano Doug Burgum, apareció el domingo en el programa "State of the Union" de CNN, y básicamente confirmó la declaración de Trump, pero trató de minimizarla. "Este fue un breve comentario que profundiza en algo que no era realmente central para lo que estaba hablando", dijo Burgum, quien se encuentra entre los contendientes para ser el compañero de fórmula de Trump.

Afirmó que Trump trazó el paralelo como parte de su acusación de que el actual gobierno está detrás de los problemas legales del expresidente. "La mayoría de los estadounidenses sienten que el juicio en el que él se encuentra ahora tiene fines políticos", agregó el gobernador.

El New York Times informó por primera vez sobre los comentarios de Trump después de obtener una grabación de audio del evento de Mar-a-Lago.

"Estas personas están dirigiendo una administración tipo Gestapo", dijo Trump a los donantes republicanos, según el periódico. "Es la única manera de ganar".

La campaña de reelección de Biden criticó la referencia.

"Trump está una vez más haciendo comentarios despreciables e insultantes sobre el Holocausto, mientras al mismo tiempo ataca a las fuerzas del orden, celebra la violencia política y amenaza nuestra democracia", dijo James Singer, portavoz de la campaña del demócrata, en un comunicado.