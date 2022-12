Cierran negocios por ola de robos

Ciudad de México

Marcy Landolfo, dueña de Rains PDX, declaró a KATU, una estación afiliada a ABC: "Es demasiado con las pérdidas que no están cubiertas por el seguro, los daños, todo. Simplemente no es sostenible", lamentó.

"Nuestra ciudad está en peligro", dice una nota impresa publicada en la tienda Rains PDX, según KATU.

"Las pequeñas empresas (y las grandes) no pueden sostenerse haciendo negocios en el estado actual de nuestra ciudad. No tenemos protección ni recurso, contra la conducta delictiva que queda impune. No se deje engañar pensando que las compañías de seguros cubren las pérdidas. Hemos sufrido 15 allanamientos... no hemos recibido ningún reembolso financiero desde el 3".

"No podemos soportar estas pérdidas"