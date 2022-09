´Chocan´ sheriff y juez de Cameron

Todo parece indicar que se agudiza el conflicto entre el departamento del Sheriff del condado de Cameron y la Corte de Comisionado y el juez del condado, Eddie Treviño, con respecto a la reducción de agentes asignados a la seguridad de los juzgados y la congelación de salarios de carceleros.

Durante una conferencia de prensa el jueves, el alguacil, Eric Garza dijo que los agentes y oficiales de detención son algunos de los peor pagados del país y el Tribunal de Comisionados se niega a darles un aumento de sueldo.

"La falta de un salario digno está causando que nuestra cárcel tenga una escasez crítica de personal, incluso con nuestros esfuerzos para mantener baja la población de reclusos".

Garza continuó diciendo que el juez Eddie Treviño y el Tribunal de Comisionados redujeron deliberadamente el personal sin preocuparse por el bienestar de la comunidad o la seguridad de los oficiales.

"La delincuencia no se toma vacaciones y no toma en consideración ningún déficit presupuestario para frenar o frenar sus conductas ilícitas.

Mi oficina siempre ha intentado resolver cualquier inquietud que tuvieran el Condado y/o el Tribunal de Comisionados, pero al final del día, no puedo y no me doblegaré a la presión política", dijo tajante.

Dijo que el Tribunal de Comisionados había reducido el personal de la oficina del alguacil en 55 puestos y recortado el número de oficiales de detención asignados a la seguridad del juzgado de 15 a siete.

"Debido a la falta de oficiales de detención, no tuve más remedio que eliminar las viviendas de los reclusos federales para cumplir y mantener la cárcel en funcionamiento", dijo el alguacil.

En 2021, el tribunal del comisionado presentó una demanda contra el alguacil por la seguridad del juzgado. Sin embargo, los tribunales se pusieron del lado del alguacil diciendo que tiene plena autoridad legal sobre la seguridad del juzgado del condado.

"Continuaremos luchando por la seguridad de los ciudadanos del condado de Cameron y analizaremos todas las opciones legales para proteger a la comunidad contra los actos peligrosos flagrantes del juez Treviño y el Tribunal de Comisionados".

La corte del comisionado aprobó el presupuesto del condado la semana pasada para el año fiscal 2022-2023, que comienza el 1 de octubre.

Garza dijo que su departamento le pidió a la Corte de Comisionados que descongelara los puestos, pero se le negó repetidamente, solo para descubrir recientemente que los puestos habían sido eliminados por completo.

"Esto se hizo en secreto y sin notificación a nosotros ni al público", dijo Garza.

"La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron y la Cárcel del Condado están aquí para servir y proteger a la comunidad, no para ser una fuente de ingresos para complementar y equilibrar el presupuesto del condado", dijo Garza el jueves.

PAGAN MEJOR... OTROS LUGARES

El alguacil dijo que el condado de Hidalgo está pagando a los oficiales de detención de 35,000 a 37 mil dólares anuales y el condado de Bexar en San Antonio 40,000, además de estipendios por experiencia y título, lo que hace que el condado de Cameron no pueda retener a los carceleros.

"Estamos pagando 30,000. Vas al condado de Bexar, están pagando 40 mil dólares y $42,000, y dan bonos de $2,000 para que nuestra gente venga y solicite ser diputado en su condado en San Antonio", dijo Garza. "No podemos competir".

Garza dijo que la Comisión de Normas Carcelarias de Texas requiere que el condado mantenga una proporción requerida de carceleros por presos para proteger a ambas poblaciones. Debido a la falta de carceleros, dijo que no tenía más remedio que dejar de albergar a los reclusos federales para cumplir y evitar el cierre.