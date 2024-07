Cancela CBP el proceso de citas por Beryl

BROWNSVILLE, Texas



Los puertos de Brownsville e Hidalgo suspenderán temporalmente el procesamiento de citas de CBP One el domingo 7 de julio de 2024, y el lunes como medida de precaución debido a las inclemencias del tiempo esperadas.

Las personas con citas confirmadas de CBP One podrán presentarse a una hora diferente el sábado 6 o martes 9 de julio hasta el final de la semana. El clima severo puede requerir más cambios en las operaciones. CBP se comunicará con las partes interesadas afectadas y los enlaces de viaje, y la información sobre el estado operativo se puede encontrar en www.cbp.gov y https://bwt.cbp.gov/ .

Las leyes de inmigración estadounidenses siguen siendo estrictas y la frontera no está abierta a la migración ilegal. Los no ciudadanos que crucen la frontera sur ilegalmente o sin autorización generalmente no serán elegibles para recibir asilo, salvo que existan circunstancias excepcionalmente apremiantes ya menos que estén exceptuados por la Proclamación.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), otra agencia del Departamento de Seguridad Nacional, aconseja que las personas en la trayectoria potencial de la tormenta deben monitorear de cerca el clima, seguir las instrucciones de los funcionarios locales y evacuar inmediatamente si se les indica que lo hagan.

Descargue la aplicación móvil de FEMA para recibir alertas meteorológicas en tiempo real y refugios de emergencia locales en su área. La información de preparación se puede encontrar en Ready.gov y Listo.gov.