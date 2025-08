Dormían funcionarios al iniciar inundaciones

KERRVILLE, Texas.- D os altos funcionarios de un condado rural de Texas estaban dormidos y un tercero estaba fuera de la ciudad en las primeras horas de una inundación catastrófica que arrasó la región y mató a, por lo menos, 136 personas a principios de este mes.

El sheriff del condado de Kerr y su director de Manejo de Emergencias reconocieron el jueves, durante una audiencia legislativa, que estaban dormidos cuando se hizo evidente que se estaba desarrollando una inundación importante. Por su parte, el juez Rob Kelly, el principal funcionario ejecutivo del condado de Kerr, estaba fuera de la ciudad el 4 de julio, el día de la inundación.

Su testimonio, que se produjo durante un panel conjunto de legisladores que visitaron la región de Texas Hill Country, fue la primera indicación del paradero del trío de hombres encargados de prepararse para el clima tempestuoso y enviar recursos para rescatar a los afectados. También reveló una falta de liderazgo en los momentos iniciales de la inundación.

Las solicitudes de registros públicos hechas por The Associated Press en las que se piden sus comunicaciones, horarios y otros materiales que podrían arrojar luz sobre la respuesta a la inundación han sido rechazadas o siguen pendientes, y ninguno de los tres ha respondido a repetidas solicitudes de entrevista.

William Thomas, coordinador de Gestión de Emergencias del condado de Kerr, dijo a los legisladores que estaba enfermo el día anterior a la inundación y que se perdió dos llamadas con funcionarios de Gestión de Emergencias de Texas. El sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, y Thomas reconocieron estar dormidos mientras se desarrollaba una crisis.

Kelly, quien ocupa un cargo en Texas que funciona como el director ejecutivo del condado, testificó que la mañana de la inundación estaba en el Lago Travis, a unos 160 kilómetros (100 millas) de distancia de la ciudad, y se despertó alrededor de las 5:30 de la mañana.

El vicegobernador Dan Patrick expresó su frustración.

"No estoy señalando con el dedo, no lo estoy culpando, sólo quiero dejar las cosas claras", dijo en comentarios dirigidos a Kelly, lo que provocó aplausos de los presentes. "Todos estaban aquí ese día trabajando arduamente, y usted no estaba disponible".

Thomas dijo que la mañana del 4 de julio su esposa lo despertó alrededor de las 5:30 de la mañana, unas dos horas después de que las operaciones de rescate de emergencia estuvieran en marcha, y rápidamente condujo a la oficina del sheriff.

"No había inundaciones visibles en mi camino hacia la oficina, pero rápidamente se hizo evidente que la situación estaba escalando", dijo.

FUE REPENTINO Y ABRUMADOR

En otros testimonios, los funcionarios locales dijeron que necesitaban, pero carecían de un sistema de advertencia actualizado, cuando las inundaciones repentinas arrasaron con hogares y vehículos, y dejaron a las familias esperando rescate en los techos de sus casas a principios de este mes.

Otros que testificaron el jueves ante una audiencia de cientos de personas pidieron mejoras urgentes en los sistemas de alerta de inundación y en mitigación de inundaciones.

Kelly dijo que los residentes prácticamente no tuvieron advertencia de la inminente catástrofe climática hasta que fue demasiado tarde.

"Necesitamos comunicaciones más sólidas y mejor banda ancha para poder comunicarnos mejor", dijo, agregando que el mal servicio de telefonía celular no ayudó a quienes estaban a lo largo del río. "Lo que experimentamos el 4 de julio fue repentino, violento y abrumador".