Descartan descalificar a jueza de caso Trump

WASHINGTON, DC

El Departamento de Justicia cuestionó los intentos del expresidente Donald Trump de descalificar a la jueza en Washington que preside el juicio en que está acusado de conspirar para anular los resultados de la elección de 2020.

Los fiscales del equipo del fiscal especial Jack Smith escribieron en un documento entregado a la corte el jueves por la noche que "no hay fundamentos válidos" para que la jueza federal Tanya Chutkan se recuse.

Los abogados de Trump presentaron días atrás una moción con escasas probabilidades de éxito en que exhortan a Chutkan a dar un paso al costado debido a declaraciones que hizo en distintas audiencias relacionadas con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Estas declaraciones, dicen, contaminan el juicio a Trump y hacen pensar que ha prejuzgado al expresidente republicano.

En una audiencia, Chutkan dijo a un acusado condenado a más de cinco años de prisión que "señaló muy acertadamente" que la "gente que lo exhortó" y alentó a "salir a la acción y a luchar" no había sido acusada. Chutkan añadió que ella "no tomaba decisiones sobre a quién acusar" y no "tenía influencia sobre eso".

"Tengo opiniones", dijo, "pero no son pertinentes".

Pero el Departamento de Justicia dijo que los abogados de Trump citaron a Chutkan fuera de contexto y no demostraron que la jueza tenía prejuicios contra el expresidente, que perdió la elección de 2020 ante el demócrata Joe Biden y sostuvo falsamente que se la habían robado.

El Departamento de Justicia dijo que las declaraciones citadas sólo demuestran que la jueza cumplió con su deber, al responder a, y rechazar, los intentos de minimizar su propia culpa señalando con el dedo a Trump, quien había dicho a sus seguidores que "pelearan como demonios" en un acto poco antes de la insurrección en el Capitolio.

Chutkan no dijo que Trump tuvo alguna culpa moral o legal por los sucesos del 6 de enero ni que merecía castigo.

"Aunque el acusado trata de afirmar lo contrario, las declaraciones de la corte son declaraciones intrajudiciales medulares, declaraciones que hizo la corte en cumplimiento de sus deberes oficiales, en respuesta directa a los argumentos que se le presentaron y que derivaban de los conocimientos y experiencia adquiridos por la corte en el estrado", escribieron los fiscales.

La moción de Trump tiene escasas posibilidades de éxito, dado que la descalificación requiere un estándar muy alto. Un intento de recusar al juez en otro juicio a Trump en Nueva York no tuvo éxito.