Cárceles plagadas de violencia

En California, los abogados acusaron al personal de la cárcel del condado de Los Ángeles de encadenar a las sillas a los detenidos con enfermedades mentales durante días seguidos. En West Virginia, las personas detenidas en la Cárcel Regional del Sur demandaron al estado, diciendo que encontraron orina y semen en su comida. En Missouri, los detenidos en la cárcel de St. Louis protagonizaron múltiples levantamientos el año pasado, mientras que en Texas, una guardia de la superpoblada Cárcel del Condado de Harris en Houston dijo que ella y sus compañeros de trabajo habían comenzado a llevar cuchillos al trabajo por temor a que no tuvieran refuerzos en caso de violencia.

AUSTIN, Texas

Y aunque el infame complejo carcelario de Rikers Island en la ciudad de Nueva York ha sido el foco de la cobertura de los medios por su creciente número de muertes, los encarcelamientos rurales y urbanos desde Tennessee hasta Washington y Georgia no están yendo mucho mejor.

En otras palabras, las cárceles de Estados Unidos son un desastre.

“Es difícil de creer, pero parece que las cárceles están aún más miserables que de costumbre estos últimos meses”, dijo David Fathi, director del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. “Después de haber trabajado en este campo durante 30 años, no recuerdo ningún otro momento en el que pareciera haber tantas cárceles grandes en un estado de colapso total”.

Varios calabozos negaron las afirmaciones sobre el deterioro de las condiciones o no respondieron a las solicitudes de comentarios . Algunos, incluido Rikers, reconocieron problemas como problemas de infraestructura, muertes de detenidos y alta deserción del personal.

“Estamos trabajando arduamente para detener el efecto dominó de años de mala administración y negligencia dentro de las cárceles de nuestra ciudad”, dijo en un comunicado un portavoz del Departamento Correccional de la ciudad de Nueva York, que administra Rikers. “Revertir nuestras cárceles requiere un esfuerzo de colaboración, transparencia y tiempo”.

SE DESMORONA INFRAESTRUCTURA

A diferencia de las prisiones, la mayoría de las cárceles se financian y administran localmente, por lo que los problemas a los que se enfrentan pueden variar mucho de un condado a otro. Si bien la infraestructura se está desmoronando en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, ha habido agua potable turbia en la cárcel del condado de King en Seattle y hacinamiento en Houston debido a un retraso en el sistema judicial.

Pero más de una docena de empleados, detenidos y expertos que hablaron con The Marshall Project y The Associated Press destacaron dos problemas que han visto en las cárceles de todo el país: demasiadas personas encarceladas y pocos guardias.

“Nuestras instalaciones carcelarias están llenas”, dijo David Cuevas, presidente del sindicato de diputados de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris. “Realmente no es seguro”.

Los problemas de hacinamiento y falta de personal han afectado a las cárceles de todo el país durante años, e incluso antes de la pandemia, muchas instalaciones estaban en desorden. Sin embargo, en los meses posteriores al golpe de COVID-19, la cantidad de personas en los calabozos locales se desplomó. La gente se quedó en casa y cometió menos delitos. La policía no hizo tantos arrestos. Los tribunales redujeron la fianza. Y las cárceles permiten que más personas se vayan a casa antes de tiempo. A nivel nacional, la cantidad de personas en la cárcel disminuyó alrededor de un 25 % para el verano de 2020, según datos compilados por la Oficina Federal de Estadísticas de Justicia.

Es difícil de creer, pero parece que las cárceles están aún más miserables que de costumbre estos últimos meses”. David Fathi, Director del Proyecto Nacional de Prisiones

HACINAMIENTO TOTAL

Un funcionario de la cárcel en Houston dijo que eso significaba que las celdas que alguna vez albergaron a dos o tres personas solo podrían albergar a una, y los detenidos con antecedentes de violencia no podrían separarse de la población general tan fácilmente.

Pero aunque aumentó el número de detenidos, no lo hizo el número de guardias. Al igual que las prisiones estatales , muchos calabozos locales vieron un aumento en las vacantes de oficiales , a veces incluso en instalaciones que parecían contar con todo el personal en el papel. The City, un medio de comunicación sin fines de lucro en Nueva York, informó el año pasado que más de 1,000 guardias de Rikers Island se reportaban enfermos todos los días debido a una política de la que se abusaba con frecuencia que permitía licencias por enfermedad ilimitadas.

“Las cosas que llevaron a la Gran Renuncia también sucedían en las cárceles: era un momento deprimente y mucha gente se enfermaba” , dijo en una entrevista Vincent Schiraldi , excomisionado de cárceles de la ciudad de Nueva York.

El sindicato de guardias ha cuestionado que los miembros hagan un uso excesivo de la licencia por enfermedad, diciendo que están legítimamente ausentes, a menudo debido a lesiones en el trabajo y agotamiento. En octubre, la cárcel dijo que todavía tenía hasta 800 empleados a la vez.

Un oficial del alguacil vigila a los reclusos en el Centro Correccional de las Torres Gemelas en Los Ángeles.

Con menos oficiales, los que quedan a menudo se ven obligados a trabajar más horas, incluidos turnos dobles, triples e incluso cuádruples . Los guardias en Cleveland dijeron que no tenían tiempo para comer, mientras que algunos trabajadores de la cárcel en Houston informaron que orinaron en bolsas cuando no pudieron encontrar a alguien que los reemplazara en sus puestos.

PELEAN POR LAS DUCHAS

En Houston, un hombre en una de las unidades de aislamiento de la cárcel dijo que la violencia a veces estallaba después de que los guardias no los dejaban ducharse durante días seguidos, mientras que en Filadelfia, en un calabozo con una tasa de vacantes del personal del 36% , las personas encarceladas dijeron que no siempre podían conseguir comida o papel higiénico. (Un portavoz de la cárcel “negó categóricamente” esa acusación.)

CALABOZOS, UN ‘INFIERNO’

Para el verano de 2022, muchos calabozos albergaban a más personas que en años, o estaban tan superpoblados que los detenidos se veían obligados a dormir en el suelo , en túneles subterráneos o en áreas comunes sin baños .

“Todo el mundo está nervioso porque está abarrotado”, escribió un hombre detenido en Los Ángeles en una declaración jurada presentada como parte de una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. “El lugar huele a orines y excrementos porque algunos baños no funcionan, y las personas que están encadenadas a sillas a veces orinan en el piso porque los diputados no las desatan”.

Celia Baños, cuyo hijo fue una de las personas encadenadas a un banco durante varios días, le dijo a The Marshall Project que se sorprendió al saber lo poco que la cárcel había hecho para cuidarlo.

“Su condición se ha deteriorado allí”, dijo Baños. Aunque su hijo, que tiene esquizofrenia , ha estado encarcelado antes, dijo que esta vez la cárcel parecía estar empeorando.

Algunas cárceles descubrieron que todavía necesitaban usar celdas aisladas para poner en cuarentena a los presos potencialmente enfermos.