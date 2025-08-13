Eligió al azar a sus víctimas en tiroteo en tienda Target

AUSTIN, Texas.- Un tiroteo perpetrado afuera de una tienda de Target en Texas comenzó cuando un agresor mató a un empleado que recogía carritos de compras y luego a un hombre y su nieta de 4 años, desencadenando una hora caótica de autos robados y choques que terminó con su arresto mientras estaba desnudo y sostenía una Biblia, informó el martes la policía.

Ethan Nieneker, de 32 años, ha sido acusado de dos cargos de asesinato punible con la pena de muerte y un cargo de homicidio por el tiroteo del lunes en Austin. Los registros judiciales muestran una serie de arrestos previos por violencia doméstica y agresión.

"Lo que ocurrió ayer fue un ataque no provocado y deliberado, un acto deliberado de violencia", señaló la jefa de policía Lisa Davis en una conferencia de prensa. "Vidas inocentes fueron arrebatadas a plena luz del día en un lugar donde la gente debería sentirse segura para realizar sus tareas cotidianas y vivir sus vidas diarias".

La jefa de policía comentó que, aunque Nieneker tenía un historial de problemas de salud mental, no estaba al tanto de ningún diagnóstico específico. El sargento Nathan Sexton dijo que el arma de fuego que Nieneker utilizó en los ataques fue adquirida a través de la familia.

Después de balear al empleado de Target, Nieneker baleó al abuelo mientras estaba sentado en el asiento del conductor de su vehículo utilitario deportivo, luego baleó y mató a la niña pequeña que se encontraba en el asiento trasero y posteriormente robó el vehículo y huyó rápidamente, informó la policía.

"Fue una elección de víctimas completamente aleatoria", señaló Sexton.

La policía informó que el empleado de Target, Hector Leopoldo Martinez Machuca, de 24 años, fue llevado a un hospital donde falleció. Adam Chow, de 65 años, y su nieta fueron declarados muertos en el lugar, mientras que la esposa de Chow sufrió heridas leves. No se dio a conocer el nombre de la niña.

En la hora posterior al incidente, Nieneker intentó robar un camión cisterna en un sitio de construcción, causó múltiples choques de vehículos, destrozó el vehículo de Chow y luego robó un automóvil de la marca Volkswagen contra el que había chocado, informó la policía. También intentó entrar en un vehículo autónomo de Waymo, lanzó un ladrillo a través de la casa de un conocido y caminó desnudo por un patio trasero.

Los agentes encontraron a Nieneker caminando desnudo por una calle después de que dejó su ropa en un baño portátil, informó la policía. Estaba sosteniendo una Biblia y fue sometido con una pistola aturdidora de la marca Taser cuando no cumplió con las órdenes.

"Dijo que era Jesús", señaló Sexton.

La policía recibió múltiples llamadas al número de emergencias 911 mientras el sospechoso se desplazaba por la ciudad.

HISTORIAL VIOLENTO

Ferran observó mientras el conductor se detenía en un sitio de construcción, salía de la camioneta y sacaba a un trabajador de un camión cisterna. Ferran dijo que el conductor de la camioneta, que vestía lo que parecía ser un traje de baño y una camisa hawaiana, estuvo en el camión por un tiempo. Así que Ferran comenzó a grabar un video.

Pero cuando el hombre salió del camión cisterna, Ferran se dio cuenta de que tenía un arma.

"Tan pronto como vi eso, tiré el teléfono y di marcha atrás tratando de sacarnos de allí", dijo Ferran, quien estaba con sus dos hijas.