Cambian juego a industria nuclear

Naughton, cerca de donde la compañía de Bill Gates, TerraPower, planea construir un reactor nuclear no tradicional avanzado, el 12 de enero de 2022, en Kemmerer, Wyoming.

El proyecto de ley transformador proporciona la mayor cantidad de gasto para combatir el cambio climático por parte de cualquier nación en un solo impulso. Entre las muchas cosas que podría hacer, dicen los expertos en energía nuclear, está estimular más proyectos como el que Bill Gates está planeando en Kemmerer, Wyoming. La compañía de Gates, TerraPower, planea construir un reactor nuclear no tradicional avanzado y emplear a trabajadores de una central eléctrica local a carbón que cerrará pronto.

Las empresas que diseñen y construyan la próxima generación de reactores nucleares podrían elegir uno de los dos nuevos créditos fiscales disponibles para los generadores de electricidad libres de carbono, como la eólica y la solar. Para garantizar que las comunidades de carbón tengan un lugar en la transición energética, ambos créditos fiscales incluyen una bonificación de 10 puntos porcentuales para las instalaciones ubicadas donde los residentes han dependido de las plantas de combustibles fósiles o la minería, un "incentivo considerable" para ubicarlas allí, según Matt Crozat, director sénior de estrategia y desarrollo de políticas del Instituto de Energía Nuclear.

Eso podría incluir ciudades en West Virginia, que depende del carbón, ya que el estado eliminó la prohibición de las plantas de energía nuclear este año. O en Maryland, donde el estado anunció una asociación en junio para considerar la reutilización de un sitio de combustible fósil para un pequeño reactor nuclear. O en Montana, donde los legisladores están considerando reactores nucleares avanzados como un posible reemplazo de las calderas de carbón.

Staffan Qvist, experto en análisis de sistemas energéticos y estrategias de descarbonización, ha investigado exhaustivamente la viabilidad de reemplazar plantas de carbón con alternativas libres de emisiones en China y Polonia. Encontró que las plantas de carbón a menudo son sitios ideales para reactores nucleares avanzados de alta temperatura.

"Es una tendencia creciente", dijo Qvist, "ahora se habla de ella en todas partes". Qvist también es fundador de Qvist Consulting Limited en el Reino Unido. "Tienes un sitio, tienes una conexión a la red. Tiene equipos que pueden permanecer en uso y tiene una fuerza laboral que podría volver a capacitarse".

Un diseño de NuScale Power es el primero en estar completamente certificado en los Estados Unidos y la compañía planea comenzar a operar un pequeño reactor modular en 2029 en el Laboratorio Nacional de Idaho. El director financiero de la compañía, Chris Colbert, dijo que las antiguas plantas de carbón son lugares ideales para la tecnología nuclear avanzada, en parte porque ya existen líneas de transmisión.

Colbert también dijo que cree que los clientes potenciales estarán más interesados en los pequeños reactores avanzados de la compañía debido a los incentivos en el proyecto de ley.

Hay casi $375 mil millones en incentivos climáticos en la Ley de Reducción de la Inflación. Entre ellos, hay un nuevo crédito fiscal disponible para cualquier generador de electricidad libre de carbono. Eso incluye nuevos reactores nucleares avanzados que comiencen a construirse en 2025 o más tarde.

as plantas nucleares existentes que amplíen su producción podrían obtener crédito por esa producción de electricidad adicional. El crédito tiene un valor de al menos $25 por megavatio-hora durante la primera década en que opera la planta, según NEI, la asociación comercial de la industria.

El proyecto de ley también tiene 700 millones de dólares para producir el combustible de uranio en los Estados Unidos que necesitan muchos reactores avanzados. Y hay un crédito fiscal para las plantas nucleares existentes por un valor de hasta $ 15 por megavatio hora desde 2024 hasta 2032. Eso es un impulso suficiente para que sea muy probable que ninguna planta nuclear cierre durante ese período por razones económicas, dijo Crozat. Hay opciones ampliadas sobre cómo se puede usar el crédito, con pagos directos para ciertos propietarios, como los servicios públicos municipales.

TECNOLOGÍAS VIABLES

Los incentivos son un cambio de juego para la industria de la energía nuclear, dijo Jacopo Buongiorno, profesor de ciencia e ingeniería nuclear en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Buongiorno ha estudiado el futuro de la energía nuclear en un mundo con limitaciones de carbono.

"Esto es realmente sustancial", dijo mientras leía la lista de créditos fiscales. "Esto debería mover la aguja en términos de hacer que estas tecnologías sean económicamente viables desde el principio".

A Buongiorno le gustó que los créditos estén disponibles para muchas tecnologías libres de carbono.

Pero Grant Smith, asesor senior de políticas energéticas del Environmental Working Group, dijo que los créditos fiscales para pequeñas unidades nucleares modulares son un desperdicio del dinero de los contribuyentes. Desvían recursos de tecnologías emergentes comercialmente viables, dijo Smith, y aviva "la continua narrativa falsa de tecnología nuclear barata y de fácil implementación que el sector ha estado dando vueltas durante décadas". Smith lidera el trabajo de la organización sin fines de lucro para acelerar la transición a las energías renovables.

Georgia tiene el único proyecto nuclear actualmente en construcción. Se proyectó que dos grandes reactores tradicionales costarían 14 mil millones de dólares y ahora se espera que cuesten más de 30 mil millones.

Por eso, Buongiorno dijo que se sorprendería si hay otro pedido de un gran reactor tradicional la percepción del riesgo financiero, o el riesgo del proyecto en general, sería demasiado alta, dijo.

Los expertos dicen que los créditos fiscales son aún más sustanciales si una instalación está ubicada en una comunidad donde se está cerrando una planta de carbón.

EN DESARROLLO 40 CONCEPTOS

Hay aproximadamente 40 conceptos serios en desarrollo para la próxima generación de reactores nucleares avanzados en todo el mundo, dijo Qvist.

Kairos Power ha solicitado un permiso para construir un reactor de prueba en Oak Ridge, Tennessee. GE Hitachi está trabajando en un reactor en Ontario, Canadá, y si tiene éxito, habrá mucho interés en Estados Unidos, Polonia y otras partes de Europa, dijo Qvist.

La compañía eléctrica pública más grande de Estados Unidos, Tennessee Valley Authority, lanzó un programa este año para desarrollar y financiar nuevos reactores nucleares modulares pequeños como parte de su estrategia para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El TVA se centra en el diseño de GE Hitachi.

"No está lejos y no es especulativo y no está en el papel", dijo Qvist. "En realidad, están sucediendo muchas cosas".