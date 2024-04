Arremete contra juez en Nueva York

Ciudad de México.- El ex presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra el caso penal en su contra en Nueva York después del primer día de selección del jurado el lunes. "Parece que el juez no me permitirá escapar de esta estafa", alegó el ex mandatario.

Antes, el juez Juan Merchán negó una solicitud de pausar el juicio para que Trump pudiera asistir a los argumentos de la Corte Suprema sobre si tiene inmunidad presidencial en un caso penal separado en un tribunal federal en Washington, DC.

Se requiere que Trump esté en el caso de Nueva York. Pero no existe ningún requisito de que las partes asistan a los argumentos de la Corte Suprema, como señaló Merchán.

Trump también dijo que el juez no le permitirá tomarse un día libre para asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hijo Barron. El juez durante el proceso aseguró que aún no se iba a pronunciar sobre esa solicitud.

El abogado de Trump, Todd Blanche, preguntó a Merchan sobre el próximo jueves y señaló que Trump tiene "muchas" ganas de asistir.

El fiscal Josh Steinglass dijo que no hay obligación de que el acusado esté presente en el argumento de la Corte Suprema, oponiéndose a la solicitud.

"Su cliente es un acusado penal", le dijo Merchan a Blanche. "Se le exige que esté aquí" y no en la Corte Suprema.