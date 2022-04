Buscan restablecer el uso de mascarillas

El Departamento de Justicia presentó una apelación para anular la orden de un juez que anuló el mandato federal de usar mascarillas en aviones y trenes y en los centros de viajes, dijeron funcionarios el miércoles.

El aviso llegó minutos después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades le pidieran al Departamento de Justicia que apelara la decisión dictada por un juez federal en Florida a principios de esta semana.

Se presentó un aviso de apelación en un tribunal federal en Tampa.

Los CDC dijeron en un comunicado el miércoles que es su "evaluación continua que en este momento una orden que requiere el uso de máscaras en el corredor de transporte interior sigue siendo necesaria para la salud pública".

No quedó claro si la administración de Biden le pediría a la corte de apelaciones que conceda una suspensión de emergencia para volver a imponer de inmediato el mandato de máscara en el transporte público. Una suspensión de emergencia del fallo del tribunal de primera instancia sería un latigazo para los viajeros y trabajadores de tránsito. La mayoría de las aerolíneas y aeropuertos, muchos sistemas de transporte público e incluso la empresa de viajes compartidos Uber levantaron sus requisitos de uso de máscaras en las horas posteriores a la decisión del lunes.

Un juez federal en Florida anuló el mandato nacional de máscaras para el transporte público el lunes, lo que llevó a las aerolíneas y aeropuertos a revocar rápidamente sus requisitos de que los pasajeros usen cubiertas faciales. La Administración de Seguridad del Transporte dijo el lunes que ya no hará cumplir el requisito de máscara.

El CDC había extendido recientemente el mandato de máscara, que expiraba el lunes, hasta el 3 de mayo para permitir más tiempo para estudiar la subvariante omicron BA.2, que ahora es responsable de la gran mayoría de los casos en EE. UU. Pero el fallo judicial del lunes había dejado en suspenso esa decisión.

El CDC dijo que continuará monitoreando las condiciones de salud pública para determinar si un mandato seguirá siendo necesario. Dijo que cree que el mandato es "una orden legal, dentro de la autoridad legal de los CDC para proteger la salud pública".

El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, dijo el miércoles por la noche que el departamento estaba presentando la apelación "a la luz de la evaluación de hoy de los CDC de que sigue siendo necesaria una orden que requiera el uso de máscaras en el corredor de transporte para proteger la salud pública".

La administración de Biden ha ofrecido mensajes mixtos a raíz del fallo del lunes. Si bien los funcionarios dijeron que los estadounidenses deberían prestar atención a la guía de los CDC, incluso si ya no fuera un requisito, el propio Biden sugirió que tenían más flexibilidad para enmascararse durante el tránsito.

"Eso depende de ellos", declaró Biden durante una visita el martes a Portsmouth, New Hampshire. No obstante, la Casa Blanca continúa exigiendo cubiertas faciales para quienes viajan con él en el Air Force One, citando la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.