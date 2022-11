Buscan republicanos mejores líderes

NUEVA YORK, NY

En entrevista con The Associated Press horas después de que Trump anunció su candidatura presidencial para 2024, Pence se negó a responder si cree que el expresidente es apto para regresar al puesto. Pero se presentó implícitamente como alternativa en potencia para los republicanos que buscan una conducción conservadora sin el caos de la era de Trump.

"Creo que tendremos mejores opciones en 2024", dijo Pence. "Tengo mucha confianza que los votantes republicanos en las primarias elegirán sabiamente". Dijo que se reunirá con su familia durante las fiestas de fin de año y "consideraremos en oración cuál podría ser nuestro papel en los días que se avecinan".

Preguntado si consideraba a Trump culpable de los reveses republicanos de los últimos días, dijo que "ciertamente, los esfuerzos del presidente de seguir litigando la elección anterior cumplieron un papel... pero cada candidato individual es responsable de su propia campaña".

Pence, quien busca reforzar su presencia nacional para una posible campaña presidencial, está de gira para presentar su nuevo libro, "So Help Me God", que salió a la venta el mismo día que Trump anunció formalmente su nuevo intento de contender por la Casa Blanca. Si eso se concreta, competirá directamente con Trump, una situación embarazosa para el ex vicepresidente, que defendió a Trump durante cuatro años y solo se atrevió a criticarlo públicamente después del 6 de enero de 2021.

Ese día, una turba de seguidores de Trump, convencidos de la mentira de que Pence podía revertir el resultado de las elecciones, tomó por asalto el Capitolio cuando el vicepresidente presidía la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden. Las fuerzas de seguridad llevaron a Pence, su personal y su familia, a un lugar seguro mientras parte de la turba coreaba, "¡Mike Pence a la horca!"

Con todo, en la entrevista Pence se mostró renuente a criticar a Trump más allá de la insurrección. Esa reticencia refleja la realidad de que el expresidente conserva una enorme popularidad en la base republicana a la que Pence debería ganar para ser competitivo en las primarias.

Tengo la firme sensación de que el pueblo busca una nueva conducción capaz de unir a nuestro país en torno de nuestros mayores ideales y que refleje el respeto y la urbanidad que la gente se demuestra diariamente, a la vez que promover las políticas que promovimos durante los años en el poder.¨ Mike Pence, Exvicepresidente de Estados Unidos

´MI FUNCIÓN ERA AYUDARLO´

"No era exactamente el estilo de presidencia que yo hubiera practicado de haber presidido la fórmula en la boleta", dijo Pence acerca de su asociación insólita con Trump. "Pero la presidencia era suya, y mi función era apoyar y ayudarlo. Y hasta ese día nefasto de enero de 2021, eso es lo que traté de hacer".

Pence dijo que no escuchó todo el discurso de Trump el martes, pero sostuvo que los votantes buscan una conducción nueva y menos contenciosa.

"El presidente tiene pleno derecho a presentarse nuevamente en una elección", dijo. Pero después de recorrer el país y hacer campaña con los candidatos en las intermedias, "tengo la firme sensación de que el pueblo estadounidense busca una nueva conducción capaz de unir a nuestro país en torno de nuestros mayores ideales y que refleje el respeto y la urbanidad que la gente se demuestra diariamente, a la vez que promover las políticas que promovimos durante los años en el poder".