¿Son los brasileños hispanoparlantes?

Un análisis del Centro de Investigaciones Pew muestra que el error de codificación hizo que al menos 416.000 brasileños, más de dos tercios de esa nacionalidad en Estados Unidos, se identificaran como hispanos en la Encuesta de Comunidades de 2020. En cambio, solo 14.000 brasileños se identificaron así en 2019 y 16.000 en 2021, los años en los que no se cometió el error.

Desde 2000, la Oficina del Censo no clasifica a los brasileños y otras personas de países no hispanoparlantes de Latinoamérica y el Caribe como hispanos debido a las definiciones del gobierno federal revisadas por última vez en 1997 y que posiblemente serán actualizadas el año entrante. Debido a ello, si alguien se registra como hispano pero brasileño, se lo recodifica como "no hispano" al analizar las cifras.

En 2020, la oficina erróneamente no hizo esos cambios para brasileños, portugueses, filipinos y los no hispanoparlantes de Latinoamérica y el Caribe, lo que significó que 471.000 más personas se identificaran como hispanos en 2020 comparado con 2021, dijo el centro Pew.

Más de 62 personas se identificaron como hispanas en la Encuesta de Comunidades Estadounidenses de 2021.

"El gran número de brasileños que se autoidentificaron como hispanos o latinos demuestra cómo sus visiones de su propia identidad no necesariamente coincide con las definiciones del gobierno", dijo Pew en un informe publicado el miércoles. "También pone de manifiesto que ser hispano tiene distinto significado para distintas personas".