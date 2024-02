Renueva hamburguesa elaborada con plantas

Empaque de carne vegetal Beyond Burger.

El Segundo, California

Beyond Meat renovó su exclusiva hamburguesa a base de plantas, con la esperanza de que ingredientes más saludables le ayuden a impulsar la caída en ventas en Estados Unidos.

La compañía con sede en El Segundo, California, dijo el miércoles que sus nuevos medallones para hamburguesas Beyond Burger y la molida Beyond Beef reducen las grasas saturadas en un 60% al sustituir aceites de canola y coco por el de aguacate. Los nuevos productos cárnicos también tienen menos sodio y más proteínas.

Los nuevos productos saldrán a la venta en Estados Unidos esta primavera.

Beyond Meat ha actualizado sus productos antes: esta es la cuarta generación de Beyond Burger. Pero el fundador y director general, Ethan Brown, dijo que este es el mayor avance que ha dado la marca desde que Beyond Burger salió a la venta en 2016.

Brown dijo que la compañía pasó años desarrollando la nueva receta con el aporte de nutricionistas y médicos, tratando de brindar los beneficios de la alimentación basada en plantas en una hamburguesa que imita el sabor y la textura de la carne animal.

"La salud es uno de los principales impulsores de la categoría de carne de origen vegetal y sentimos una profunda responsabilidad de cumplir con esa expectativa del consumidor", dijo Brown a The Associated Press.

Beyond Meat también está bajo presión para revertir la caída de las ventas en Estados Unidos. En los primeros nueve meses de 2023, los ingresos de la compañía en el país cayeron 34% debido a la débil demanda de los consumidores.

Las ventas de Beyond Meat han aumentado en Europa, donde vende hamburguesas y nuggets en McDonald´s.

La inflación es una de las razones por las que los compradores estadounidenses recurrieron a fuentes de proteína más baratas en los últimos años. Pero las dudas de los consumidores sobre la salud de la carne de origen vegetal —alimentadas en parte por la publicidad de la industria cárnica— también han sido un problema constante.