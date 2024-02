Deben adictos solicitar ayuda

Laredo, Texas.- Contra las muertes por sobredosis de drogas la ayuda profesional es la mejor opción, aconseja la Policía de Laredo.

DECESOS

"Los decesos se deben a tanto fentanilo en las calles, pues los adictos consumen la misma cantidad que siempre han comprado y usado, solo que no saben que ahora está mezclada con ese opioide sintético mortal, el cual no tiene sabor, ni olor, así que no se dan cuenta", dijo José Espinoza, Oficial y Vocero de la Policía de Laredo.

La Policía de Laredo pide a los familiares de personas adictas a narcóticos o drogas de las llamadas "duras" a que busquen ayuda profesional, sea en el Departamento de Salud de Laredo con teléfono número (956) 679-0722.

Pero hay más organizaciones especializadas como SCAN con teléfono (956) 568-6227.

PILLAR (956) 723-7457; Centro de Salud Conductual de la Región Fronteriza (BRBHC), tiene el número telefónico (956) 794-3000.

Lo mismo que Salud en Laredo Tratamientos para Pacientes Externos (956) 679-0722; AAMA Concilio Hispano (clínica de Metadona) con número (956) 728-0440; Alcohólicos Anónimos (956) 508-2223; y en Cocainómanos Anónimos (956) 413-6588.

"Son sitios muy respetables con grandes profesionales para combatir estas adicciones, en esos lugares tienen programas con ayuda gubernamental", agregó Espinoza.

Que las familias les llamen para solicitar información al respecto y así rehabiliten y salven a su ser querido, comentó el oficial.