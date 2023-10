Hallan muerto al autor de masacre

LEWISTON, Maine

Las autoridades han hallado muerto a un hombre sospechoso de matar a tiros a 18 personas y herir a otras 13 en Maine.

Se cree que Robert Card, al que se buscaba en relación con los tiroteos en Schemengees Bar and Grille y en el local de bolos Just-In-Time Recreation, de Lewiston, murió de una herida de bala autoinfligida, según ha informado a The Associated Press un funcionario de la policía.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato. La policía ha programado una rueda de prensa para las 10 de la noche.

Card, de 40 años, residente de Bowdoin, Maine, era un reservista del Ejército de Estados Unidos que fue sometido a una evaluación de salud mental a mediados de julio después de que comenzara a actuar de forma errática durante un entrenamiento, según dijo un funcionario federal a la AP.

Card estaba siendo buscado desde los tiroteos del miércoles por la noche, y se emitieron órdenes de arresto por asesinato contra él.

Un boletín enviado a la policía de todo el país poco después del ataque decía que Card había estado internado en un centro de salud mental durante dos semanas a mediados de año tras "escuchar voces y amenazas de disparar" contra una base militar.

Un funcionario dijo que Card estaba entrenando con el 3er Batallón, 304to Regimiento de Infantería de la Reserva del Ejército en West Point, Nueva York, cuando los mandos empezaron a preocuparse por él.

La policía estatal trasladó a Card al Keller Army Community Hospital de West Point para su evaluación, según el funcionario, que no estaba autorizado a discutir públicamente la información y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Mientras, los residentes de Maine permanecen en sus hogares atónitos y temerosos tras la peor masacre en la historia del estado.

Gran parte de la búsqueda del jueves se centró en la propiedad de un familiar de Card en la zona rural de Bowdoin, donde camiones y camionetas llenos de agentes armados del FBI y otras agencias finalmente rodearon una casa. Los lugareños preocupados indicaron que Card podría tener ventaja a la hora de desplazarse por la zona rural y boscosa que conoce perfectamente.

Los Card han vivido en Bowdoin por generaciones, dijeron los vecinos y varios miembros de la familia Card poseen cientos de acres en el área.

Revisan una propiedad en Bowdoin, Maine, en la búsqueda de Robert Card.

Richard Goddard, que vive frente a la carretera donde se realizó la búsqueda, conoce a la familia Card. Robert Card conoce bien la zona, agregó Goddard.

"Este es su territorio. Él creció aquí", dijo. "Él conoce cada cornisa detrás de la cual esconderse y cada matorral".

A Card y a cualquier otra persona dentro de la casa se les ordenó repetidamente que se entregaran el jueves. Pero horas más tarde, después de varios anuncios y una búsqueda, las autoridades se retiraron y aún no queda claro si Card había estado en el lugar, de acuerdo con la policía estatal.

"Deben salir ahora sin nada en las manos. Las manos en alto", dijo la policía a través de un altavoz. En la mayoría de los casos, cuando la policía ejecuta órdenes judiciales, incluso para sospechosos buscados por delitos violentos, se mueven rápidamente para ingresar a la casa.

Las autoridades registraron varias casas y siguieron todas las pistas en la búsqueda de Card, un hombre de 40 años con formación de instructor de armas de fuego. Las autoridades advirtieron que se le debe considerar armado y peligroso y no abordarlo.

Se sospecha que Card abrió fuego con al menos un fusil en un bar y un boliche el miércoles en Lewiston, que se encuentra a unos 24 kilómetros (15 millas) de Bowdoin y es la segunda ciudad más grande de Maine.