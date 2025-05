Realizan el primer vuelo de autodeportación en EU

HOUSTON, Texas.- El DHS realizó el primer vuelo chárter del Proyecto Regreso a Casa desde Houston, Texas, a Honduras y Colombia, trayendo a 64 participantes que optaron por autodeportarse de regreso a sus países de origen, anunció la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

A todos los participantes se les ofrecieron los mismos beneficios que a cualquier inmigrante indocumentado que se autodeporta mediante la aplicación CBP Home. Recibieron asistencia para viajes, un estipendio de $1,000 y conservaron la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos algún día.

La autodeportación es la forma más segura y económica para que los inmigrantes indocumentados salgan de Estados Unidos. Es lo mejor para las fuerzas del orden y para los contribuyentes.

A través de la aplicación CBP Home, ofrecemos asistencia de viaje y un estipendio financiero a los extranjeros ilegales que regresan a sus países de origen voluntariamente.

